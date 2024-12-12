Şarköy Belediyesi’ne hayvanseverden tepki

Tekirdağ’ın Şarköy Belediyesi zabıtaları, halk pazarında etrafa tehdit oluşturmayan bir köpeği uyuşturucu iğne atarak etkisiz bayıltmaya çalıştı.

Köpek, iğnenin etkisiyle sendeleyerek yere düştü. Köpeğin uyuşturulma anı yurttaşların cep telefonlarından çektiği görüntülere yansıdı.

#Tekirdağ Şarköy'de zabıta halk pazarında etrafa tehdit oluşturmayan bir köpeği barınağa götürmek için uyuşturucu iğne atarak etkisiz hale getirdi.



📍Ancak iğnenin veteriner kontrolü dışında kullanımı yasak.



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Görüntüleri izleyen hayvanseverler Şarköy Belediyesi’ne tepki gösterdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, narkotik ilacın yetkisiz kişilerce kullanılmasının yasaya aykırı olduğunu aktardı. Belediye başkanı Alpay Var ve başkan yardımcısı Birol Taner’i olaydan sorumlu tuttu.

Çıtırık, “Belediye başkanı ve yardımcısı da dahil olmak üzere narkotik maddeyi yasaya aykırı kullanan ve kullandıran herkes için suç duyurusunda bulunulmalı” dedi.

Şarköy’ün CHP’li bir belediye olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokakta yaşayan hayvanlar hakkındaki “Bir tane cana kıymayacağız. Yasayı uygulamayacağız” açıklamalarını hatırlattı.

Hayvansever Gülgün Hamamcıoğlu ise “Bu iğne sadece tüf tüf ile veteriner hekim kontrolünde atılır. Veteriner nerede? Suç işliyorsunuz.” dedi.

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu (HAYFED) ve Can Dost Pati Derneği Tekirdağ temsilcisi Fehime Peker de Özgür Özel’e seslendi. Peker “Bakın görün belediyelerinizi. Bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa bunun önüne geçersiniz. Belediyeleriniz bizim sabrımızı tüketti” dedi.

Belediyeden videolu açıklama

Hayvaseverlerin tepkisi üzerine Şarköy Belediyesi sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda barınak görüntüleri eşliğinde Şarköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veteriner Hekim Ferhat Aşıcıoğlu’nun açıklaması yer aldı.

Aşıcıoğlu pazar yerinde iğne ile bayıltılan köpeğe yönelik bir beyanda bulunmazken belediye olarak patili dostlarının yanlarında olduklarını söyledi.

Aşıcıoğlu “Bakım evinde sokak hayvanlarımıza 7/24 hizmet vermekteyiz. Yaralı ve hasta hayvanlarımızın tedavilerini titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sokak hayvanlarımızı sakinleştirici enjeksiyon uyguladıktan sonra güvenli bir şekilde transferlerini gerçekleştiriyoruz. Aşılama küpeleme, çipleme ve kısırlaştırma hizmetleri vererek onların bakım evimizde sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz. Kısırlaştırma işlemi sonrasında hayvanlarımızı sahiplendiriyoruz” dedi. Ayrıca yurttaşları barınağı ziyaret etmeye davet etti.

Yaklaşık iki yıl önce de belediyeye ait köpek barınağına 6-7 km uzaklıktaki Yeniköy Demirciler Göleti civarında iğne ile bayıltılarak atılmış köpekler çevre sakinleri tarafından bulunmuştu. Şubat 2023’te de yine barınağa yakın bir lokasyonda köpekler ateşli silahla öldürülmüştü.

Şarköy'de köpekler av tüfeğiyle öldürüldü

(HA)