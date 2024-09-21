ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 10:49
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 16:48
1 dk Okuma

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat hayatını kaybetti

Derya Bengi: “Kendine çizdiği kusursuz, dur duraksız pop çizgisinde dilediğince yaşadı. Çok erken bir veda.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat hayatını kaybetti

Şarkıcı Metin Arolat, Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylemek için dün akşam (20 Eylül) sahneye çıktı.

Bir süre sonra fenalaşarak bayılan 52 yaşındaki Arolat, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Dur duraksız pop çizgisi”

Arkadaşları, hayatını kaybeden Metin Arolat için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

1996-2009 yılları arasında Roll dergisinin yayın yönetmenliğini yürüten, yazar ve editör Derya Bengi, şöyle dedi:

“Kadim dost. Birlikte nice bira, nice sigara, icabında disco, icabında Zappa. Anılar, anılar, amcası Osman Saffet'in kitaplığından kitap arakladığımız günler... Kendine çizdiği kusursuz, dur duraksız pop çizgisinde dilediğince yaşadı. Çok erken bir veda. Bari unutulmasın: Gezi sonrası çağrıldığı bir sanatçılar yemeğinde ‘Merhaba, ben çapulcu Metin’ diyerek Tayyip'in elini sıkmıştı.”

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümünü çıkarmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
metin arolat türkçe pop müzik derya bengi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git