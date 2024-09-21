Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat hayatını kaybetti

Şarkıcı Metin Arolat, Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylemek için dün akşam (20 Eylül) sahneye çıktı.

Bir süre sonra fenalaşarak bayılan 52 yaşındaki Arolat, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Dur duraksız pop çizgisi”

Arkadaşları, hayatını kaybeden Metin Arolat için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

1996-2009 yılları arasında Roll dergisinin yayın yönetmenliğini yürüten, yazar ve editör Derya Bengi, şöyle dedi:

“Kadim dost. Birlikte nice bira, nice sigara, icabında disco, icabında Zappa. Anılar, anılar, amcası Osman Saffet'in kitaplığından kitap arakladığımız günler... Kendine çizdiği kusursuz, dur duraksız pop çizgisinde dilediğince yaşadı. Çok erken bir veda. Bari unutulmasın: Gezi sonrası çağrıldığı bir sanatçılar yemeğinde ‘Merhaba, ben çapulcu Metin’ diyerek Tayyip'in elini sıkmıştı.”

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümünü çıkarmıştı. (TY)