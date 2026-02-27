Şarkıcı Edis serbest bırakıldı

İstanbul’daki ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü şarkıcı Edis, yurt dışından döner dönmez İstanbul Havalimanı’nda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Edis, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ve ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 25 kişi hakkında gözaltı işlemi yapılmıştı. Gözaltına alınan isimlerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklandı.

Edis için yurt dışı çıkışı nedeniyle daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Edis sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı ve "Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun" demişti.