HABER
27 Şubat 2026 12:26
 27 Şubat 2026 12:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Şarkıcı Edis gözaltına alındı

Edis için yurt dışı çıkışı nedeniyle daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Şarkıcı, soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere çağrılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şarkıcı Edis gözaltına alındı

İstanbul’daki ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü şarkıcı Edis, yurt dışından döner dönmez İstanbul Havalimanı’nda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce 25 kişi hakkında gözaltı işlemi yapılmıştı. Gözaltına alınan isimlerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklandı.

Edis için yurt dışı çıkışı nedeniyle daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Şarkıcı, soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere çağrılacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Edis sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı ve "Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun" demişti.

(EMK)

İstanbul
edis uyuşturucu baskını uyuşturucu
"Uyuşturucu" operasyonu: Gözaltına alınan 21 kişi adliye sevk edildi
19 Şubat 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-gozaltina-alinan-21-kisi-adliye-sevk-edildi-316868
Uyuşturucu kullanma suçu, bireysel özgürlük ve toplum sağlığı
29 Ocak 2026
/yazi/uyusturucu-kullanma-sucu-bireysel-ozgurluk-ve-toplum-sagligi-316116
Büyük ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
24 Ocak 2026
/yazi/buyuk-unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-315936
Hürriyet Yazarı “uyuşturucu”dan gözaltında
20 Ocak 2026
/haber/hurriyet-yazari-uyusturucudan-gozaltinda-315806
