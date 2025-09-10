ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 08:49
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 08:52
1 dk Okuma

Şarkıcı Ece Seçkin'i tehdit eden erkek gözaltına alındı

Seçkin, "4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şarkıcı Ece Seçkin'i tehdit eden erkek gözaltına alındı

Şarkıcı Ece Seçkin, dört yıldır kendisini ve eşini tehdit eden takıntılı takipçinin gözaltına alındığını açıkladı.

Seçkin, "Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin" dedi.

Ece Seçkin'in X’teki açıklaması şöyle:

"Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini “kocam” zanneden şizofreni hastası şahıs,bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.

Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin.

Saygılarımla,

Ece Seçkin"

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Israrlı Takip Ece Seçkin erkek şiddeti
