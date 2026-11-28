İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Poligon Mahallesi’nde yaklaşık yarım asırdır aynı mahallede yaşayan aileler, rezerv yapı alanı uygulaması nedeniyle evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Mahalle sakinleri, rızaları dışında şirketlere devredildiğini söyledikleri taşınmazlarındaki mülkiyet haklarını ve mahallelerinde yaşamaya devam etme haklarını savunuyor.

Üç binanın tahliyesi için idarenin tanıdığı sürenin 26 Kasım’da dolması üzerine polis mahallede barikat kurdu. Mahalle sakinleri ise evlerini boşaltmayı reddederek tahliye girişimine karşı çıktı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, mahalle sakinlerinin mülkiyet ve barınma hakkı mücadelesini Meclis gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Konukçu, tahliye işlemlerinin hukuki dayanağını, taşınmaz hisselerinin şirketlere satış koşullarını ve bakanlığın mahalle sakinlerinin barınma hakkını güvence altına almak için hangi adımları atacağını sordu.

Rezerv yapı alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm uygulamaları için belirlediği alanları ifade ediyor. Kasım 2023’te kanunda yapılan değişiklikle bakanlık, mevcut yapıların riskli olup olmadığına bakmaksızın insanların hâlihazırda yaşadığı mahalleleri de rezerv yapı alanı ilan edebiliyor.

*Poligon Mahallesi’nin konumunu gösteren harita, 2010. (Kaynak: İBB CBS Müdürlüğü)

Mahalle sakinleri satışı banka hesaplarından öğrendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Poligon Mahallesi’ndeki söz konusu parselleri 2021’de rezerv yapı alanı ilan etti. Bakanlık, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 19 Eylül 2024’te pay satış ihalesi düzenledi.

Konukçu’nun önergesinde aktardığına göre, Pelit İnşaat ve Nar Enerji şirketleri ihale sonucunda mahalle sakinlerinin taşınmazlarındaki hisseleri aldı.

Mahalle sakinleri, satışa onay vermediklerini, tapularındaki payların el değiştirdiğini ancak banka hesaplarına para yatınca ve muhtarlığa ulaşan tebligatlar aracılığıyla öğrendiklerini belirtiyor.

Sarıyer Posta’nın 20 Kasım tarihli haberine göre aileler, dönüşüm projesi kapsamında kendilerine konut hakkı tanınmasını talep ediyor.

Konukçu, Bakan Kurum’a ihale öncesinde kaç hak sahibine doğrudan bildirim yaptıklarını, ihaleye neden yalnızca iki şirketin katıldığını ve taşınmazların değerini hangi ölçütlere göre belirlediklerini sordu.

Önergede, piyasa değeri 50 milyon ila 150 milyon lira arasında değiştiği öne sürülen konutlar için hak sahiplerinin 1,2 milyon ila 2,5 milyon lira arasında ödeme aldığı iddiası da yer aldı.

*DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu

Mahkeme satışları iptal etti, tahliye süreci devam etti

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, satış bedellerinin taşınmazların gerçek değerini yansıtmadığı ve işlemlerin mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle ihale ve satış işlemlerini iptal etti.

Ancak üst mahkemedeki yargı süreci devam ederken idare, üç binanın kapısına tahliye tebligatları astı ve ailelerden 26 Kasım’a kadar evlerini boşaltmalarını istedi.

Konukçu, mahkemenin iptal kararına rağmen idarenin tahliye sürecini neden sürdürdüğünü ve hangi makamın polise mahallede barikat kurma talimatı verdiğini sordu.

Konukç ayrıca mahkeme kararının tarihini, esas ve karar numarasını, üst mahkemenin yürütmenin durdurulmasına ilişkin herhangi bir kararının bulunup bulunmadığını bakanlığın açıklamasını istedi.

Mahalle sakinleri: Gidecek yerimiz yok BirGün’den Meral Danyıldız’ın 26 Kasım tarihli haberine göre mahalle sakinleri, gidecek başka yerlerinin olmadığını belirterek kendilerine konut sağlanmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Hilal Kopuz, “Benim çocuklarım burada okuyor, çocuklarımın eğitim haklarını ellerinden alıyorlar” derken, Öztekin Şanlı ise “‘Ücra köşelerde yaşayın. Buralar zenginlerin yaşayacağı yerler’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Konukçu, Şanlı’nın açıklamasını da önergesine taşıyarak Bakan Kurum’a bu sözleri kimlerin söylediğini ve bakanlığın ayrımcılık iddiaları hakkında herhangi bir inceleme başlatıp başlatmadığını sordu.

Yerinde dönüşüm ve barınma güvencesi

Konukçu, tahliye sürecinin mülkiyet hakkının yanı sıra çocukların eğitim hakkını, komşuluk ilişkilerini ve mahalle sakinlerinin yıllar içinde oluşturduğu dayanışma ağlarını da tehdit ettiğine dikkat çekti.

Bakanlığın üç binada yaşayan kişi sayısını, kiracıların ve mülk sahiplerinin durumunu açıklamasını isteyen Konukçu, özellikle dar gelirli aileler, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için hangi sosyal destek mekanizmalarını oluşturduğunu sordu.

Fotoğraf: BirGün

Konukçu, önergesinde şu sorulara da yer verdi:

Bakanlık, bölgeyi hangi teknik ve bilimsel gerekçelerle rezerv yapı alanı ilan etti? Binaların her biri için risk tespiti yaptı mı?

Bakanlık, mahalle sakinlerine alternatif konut, kira desteği, taşınma yardımı veya kalıcı barınma güvencesi sundu mu?

Mahkemenin iptal kararı doğrultusunda hak sahiplerinin mülkiyet haklarını iade etmek ve zararlarını gidermek için bir çalışma yürütüyor mu?

Bakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve mahalle muhtarlığının görüşlerine başvurdu mu?

Mahalle sakinlerinin karar süreçlerine doğrudan katılımını sağlayacak ve hak kayıplarını önleyecek bir yerinde dönüşüm projesi hazırlayacak mı?

Yargı süreci sonuçlanıncaya kadar tahliye işlemlerini durduracak ve tahliye tebligatlarını geri çekecek mi?

Konukçu ayrıca bakanlıktan Türkiye genelinde rezerv yapı alanı uygulamaları kapsamında maliklerin rızası dışında gerçekleştirdiği pay satışlarının, tahliye işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin mahkeme kararlarının sayısını açıklamasını istedi.

(VC)