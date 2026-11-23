İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir aslan görüldüğü ihbarının ardından açıklama yapan Türkiye Vegan Derneği (TVD), yabani hayvanların özel mülklerde ve 'hayvanat bahçelerinde' tutulmasını mümkün kılan yasal düzenlemelere tepki gösterdi.

Dernek, olayın yalnızca hayvan kaçakçılığı veya yasa dışı hayvan bulundurma açısından ele alınmasının eksik olduğunu belirterek devlet kurumlarının izin ve denetim mekanizmalarının da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

“Esaretin ruhsatı olmaz” başlığıyla yayımlanan açıklamada, yabani hayvanların insanların sahipliğine ve ticaretine konu edilmesine karşı çıkıldı:

Bir aslanın Türkiye coğrafyasında ve sokaklarında görülmesi doğaya ve hayatın olağan akışına ne kadar aykırıysa, canlıları statü sembolüne ve ticari metaya indirgeyen sistemin kendisi de o kadar gayrimeşrudur.

TVD, bu uygulamalara yasal dayanak sağlanmasını da eleştirerek “Bunu normalleştiren her yasa maddesi, verilen her izin ve gerçeğin üzerini örten her sansür mekanizması doğrudan bu zulmün ve şiddetin parçasıdır” dedi.

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“Asıl failleri gizleyen bir yaklaşım”

Dernek, Sarıyer'deki olayın medyada ele alınış biçimine de itiraz etti. Haberlerde hayvan kaçakçılığı ve yasa dışı bulundurma ihtimallerinin öne çıkarıldığını belirten TVD, bu yaklaşımın yabani hayvanların yasal yollarla esaret altında tutulmasına izin veren sistemi görünmez kıldığını savundu.

Açıklamada, Türkiye'de kişilerin ve şirketlerin belirli koşullarda yabani hayvan bulundurabilmesini ve özel hayvanat bahçeleri açabilmesini sağlayan düzenlemelerin bulunduğuna dikkat çekildi.

TVD, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) bu düzenlemelerden kaynaklanan sorumluluğunun da tartışılması gerektiğini belirtti.

Dernek, “Sorumluları aklayan haberciliği kabul etmiyoruz” diyerek şu değerlendirmede bulundu:

Yakalama operasyonu’nu kahkahalar ve espriler eşliğinde magazinel bir yaklaşımla haberleştirip izin ve denetim mekanizmasını sorgulamamak, sorumluları görünmez kılıyor. Failleri aklayan değil, hesap soran habercilik istiyoruz.

Açıklamada, sansasyonel haberler yerine şeffaflık ve bilgi talep eden bir gazetecilik anlayışı çağrısında bulunuldu.

Yabani hayvanların esaret altında tutulmasına verilen izinler

TVD'nin eleştirilerinin merkezinde, yabani hayvanların özel mülkiyete ve ticari faaliyetlere konu edilmesine imkân tanıyan mevzuat bulunuyor.

Dernek, “hobi olarak yaban hayvanı bulundurma” ve özel hayvanat bahçeleri ile doğal yaşam parkları açma izinlerinin, yabani hayvanların esaret altında tutulmasını kurumsallaştırdığını savundu.

Açıklamada, 2021 ve 2022 yıllarında yapılan düzenlemelerle izin sisteminin kapsamının genişletildiği ve bazı faaliyetlerin KOSGEB destekleri kapsamına alındığı öne sürüldü.

TVD, hayvanların özel tesislerde tutulabilmesi için verilen izinlerin, bu uygulamaları hayvanların yaşamları açısından meşru hale getirmediğini vurguladı.

“Hayvanlar kimsenin malı, hobisi, güç sembolü değildir” diyen dernek, Sarıyer'deki hayvanın ruhsatlı bir tesisten kaçmış veya kayıt dışı tutulmuş olmasının, devlet kurumlarının denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

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“Bakanlık hayvan sömürüsünden gelir elde ediyor”

Türkiye Vegan Derneği, yabani hayvanların esaret altında tutulmasına, ticari amaçlarla çoğaltılmasına ve alınıp satılmasına yönelik izin ve belge işlemlerinden kamu kurumlarının gelir elde etmesini de eleştirdi.

Dernek, DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin imzasıyla yayımlandığını belirttiği 2026 yılı ücret tarifelerine göre, izin ve belge işlemleri için alınan ücretlerin sayfa başına 1.000 TL'den 26.000 TL'ye kadar çıktığını ve bu gelirlerin döner sermayeye aktarıldığını ifade etti.

TVD, yabani hayvanların esaret altında tutulmasına ilişkin izinlerin ücretlendirilmesini, devletin hayvanların ticari kullanımına doğrudan dahil olması olarak değerlendirdi.

Açıklamada, 2022-2026 yılları arasında hobi amaçlı hayvan bulundurma ve özel hayvanat bahçesi faaliyetleri kapsamında kaç belge düzenlendiğinin, kaç kişi ve işletmenin izin aldığının ve bu işlemlerden ne kadar gelir elde edildiğinin açıklanması istendi.

“Aslan mı, köpek mi?”

Dernek, Sarıyer'deki olayla ilgili paylaşılan görüntüler arasında tutarsızlıklar bulunduğunu da ileri sürdü.

TVD'ye göre televizyon yayınlarında gösterilen bazı görüntüler ile DKMP tarafından ilk güvenlik kamerası görüntülerinde aslan olduğu belirtilen hayvanın aynı birey olup olmadığı net değil.

Dernek, bu belirsizlik nedeniyle arama çalışmalarında kullanılan yöntemlerin ve hayvanın akıbetinin açıklanmasını istedi.

Açıklamada, arama ekiplerinin yakalamaya çalıştığı hayvanın türünün nasıl belirlendiği, ateşli silah veya uyuşturucu iğne kullanılıp kullanılmadığı, hayvanın yaralanıp yaralanmadığı ve sağlık durumunun ne olduğu soruldu.

DKMP'ye izin, denetim ve sorumluluk soruları

Türkiye Vegan Derneği, Sarıyer'deki hayvanın nereden geldiğinin ve daha önce hangi koşullarda tutulduğunun açıklanmasını istedi.

Derneğin yanıtlanmasını istediği sorular arasında hayvanın hangi belgelerle Türkiye'ye getirildiği, daha önce tutulduğu yerin en son ne zaman denetlendiği ve sorumlulara hangi yasal yaptırımların uygulanacağı da bulunuyor.

TVD ayrıca DKMP'nin hangi yabani hayvan türlerini “saldırgan veya zararlı” olarak sınıflandırdığını belirleyen düzenleme ve listelerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Dernek, hayvanın hayatta kalması durumunda nereye götürüleceğinin ve bundan sonraki yaşam koşullarının nasıl belirleneceğinin de açıklanmasını istedi.

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Sarıyer'de ne olmuştu? Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı aslan görüldüğü ihbarı üzerine jandarma, emniyet, belediye ve DKMP ekipleri arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi. DKMP, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, ormanlık alanda yürütülen çalışmalar sonucunda hayvanın bulunduğu yerin belirlendiğini ve uzman veterinerlerin de katıldığı ekipler tarafından yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Olayın ardından hayvanın özel bir mülkte tutulmuş olabileceği iddiaları gündeme gelirken, nereden geldiğine ve kime ait olduğuna ilişkin doğrulanmış resmî bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye Vegan Derneği ise tartışmanın yalnızca hayvanın nereden geldiğiyle sınırlı tutulmaması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı: “Gelin bu soruyu ve çok daha fazlasını, yaban hayvanlarını ‘hobi’ olarak bulundurmaya ve şahısların ‘koleksiyon merakına’ izin veren Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne soralım!”

(NÖ)