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HABER
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 16:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 16:18
2 dk Okuma

SEÇİM 2024

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız adaylığını açıkladı

CHP’den aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bağımsız aday olarak devam ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız adaylığını açıkladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul'da 2009'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Sarıyer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Şükrü Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesi üzerine bağımsız adaylığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, dün (19 Şubat) bu konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çok kısa bir süre kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den telefon aldığını ve bugün öğlene kadar süreci yeniden değerlendireceğini söylediğini hatırlatan Genç, gelinen noktada tekrar bir görüşme yaptıklarını aktardı.

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Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Genel Başkan’ım dedi ki, ‘Başkanım biz sizi çok seviyoruz, sizinle hep varız. Partide önemli görevler size verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık.’ dediler. Ben şimdi şunu ısrarla soruyorum? Bir partinin genel başkanı ve bu işin içinde çok önemli. Ben 15 yıldır arkadaşlarımla konuşarak karar verdim. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir? Eğer bu partiye bu kadar hizmetim olmuşsa, bu kadar insan sizi iktidar yapmışsa, böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın anlamı var mı?”

Genç, “Kararı verdik. Halkımız ‘yürü’ dedi, yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz” dedi.

(VC)

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