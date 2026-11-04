ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 01:26 4 Kasım 2026 01:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 02:22 4 Kasım 2026 02:22
Okuma Okuma:  2 dakika

"Sarım Çayı Savunması" köylülerin zaferiyle sonuçlandı: Birsu HES'in "ÇED olumlu" kararı iptal

Bingöl İdare Mahkemesi, bölge halkının açtığı davada, Sarım Çayı üzerindeki Birsu Hidroelektrik Santrali projesine verilen “ÇED olumlu” kararını iptal etti. Mahkeme tesisin doğal, tarımsal, ekonomik ve biyoçeşitlilik kapsamındaki etkilerinin dikkate alınmadığına karar verdi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Sarım Çayı Savunması" köylülerin zaferiyle sonuçlandı: Birsu HES'in "ÇED olumlu" kararı iptal
Diyarbakır'da 8 Ekim 2025'te Sarım Çayı'nı HES projelerine karşı savunan köylüler ve ekoloji aktivistleri/Fotoğraf: Amida Haber
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky
  • Bingöl'ün Genç ilçesi ile Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinin kesiştiği bölgedeki Sarım Çayı üzerinde planlanan Birsu HES için verilen "ÇED olumlu" kararı yargıdan döndü.
  • Silvan Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin yapmak istediği projeye karşı bölge sakinleri adına avukat Barış Yıldırım'ın açtığı davada Bingöl İdare Mahkemesi, 2023'te verilen kararın hukuka ve kamu yararına aykırı olduğuna hükmetti. 17 Eylül'de verilen karar 13 Ekim'de kamuoyuna yansıdı.
  • Yaklaşık 86 megavat kapasiteli projede regülatörler, bentler ve iletim tünelleri kurulması, çay suyunun önemli bölümünün tünellerle taşınması öngörülüyordu. Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda ÇED dosyasında su akışı verilerinin güvenilirliği, yaz kuraklığı, yeraltı suları, sucul yaşam, orman örtüsü ve arıcılık gibi konularda eksikler bulunduğunu belirledi.
  • Karar, mevcut ÇED onayına dayanan uygulamayı hukuk dışına çıkarırken, projenin yeniden düzenlenip yeni bir idari süreç başlatılması ihtimalini kendiliğinden ortadan kaldırmıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesi ile Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinin kesiştiği bölgede yer alan Sarım Çayı üzerinde planlanan Birsu Hidroelektrik Santrali'nin (HES) çevresel etki değerlendirmesi kararı yargıdan döndü.

Silvan Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmek istenen projeye karşı bölge sakinleri adına avukat Barış Yıldırım'ın açtığı davada Bingöl İdare Mahkemesi, “ÇED olumlu” kararının hukuka ve kamu yararına aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemenin 17 Eylül'de verdiği karar, 13 Ekim'de kamuoyuna yansıdı.

Su rejimi ve biyolojik çeşitlilik yeterince incelenmedi

Yaklaşık 86 megavat elektrik üretim kapasitesi öngörülen Birsu HES projesi kapsamında regülatörler, bentler, iletim tünelleri ile idari ve teknik yapılar kurulması planlanıyordu.

Projede, çayın sularının önemli bir bölümünün tüneller aracılığıyla taşınması öngörülüyordu. Bu müdahalenin çayın doğal akışı ve çevresindeki canlı yaşam üzerindeki etkileri davanın temel konularının başında geliyordu.

Mahkeme, bilirkişi raporundaki bilimsel ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda, ÇED dosyasının bir dizi önemli eksiklik içerdiğini belirledi.

Bunlar arasında su akışı verilerinin güvenilirliği, yaz aylarındaki kuraklık koşulları, yeraltı sularına olası etkileri, sucul yaşam, orman örtüsü ve arıcılık faaliyetleri yer alıyordu.

Mahkeme, projenin çevresel sonuçları yeterli bilimsel verilerle ortaya konulmadan verilen "olumlu" kararın hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.

Bölge halkının mücadelesi sonuç verdi

Sarım Çayı, Dicle Havzası'nın su kaynaklarından biri olmasının yanında çevre köylerin tarımsal faaliyetleri, hayvancılığı ve doğal yaşamı bakımından da önem taşıyor.

Çayın su rejiminde meydana gelebilecek değişiklikler yalnızca elektrik üretim tesisinin kurulduğu noktayı değil, suyun aşağı havzasındaki yerleşimleri ve doğal yaşam alanlarını da etkiliyor.

Bölge sakinlerinin açtığı dava, bu etkilerin proje onayından önce bilimsel olarak değerlendirilmesi gerektiği talebine dayanıyordu.

Mahkeme kararıyla 2023 yılında verilen “ÇED olumlu” işlemi iptal edildi. Bu sonuç, projenin yeniden düzenlenerek başka bir idari sürecin başlatılması olasılığını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor; ancak mevcut ÇED onayına dayanan uygulamayı hukuk dışına çıkarıyor.

(AEK)

Haber Yeri
Bingöl
Bingöl İdare Mahkemesi Sarım Çayı Hidroelektrik Santrali HES
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git