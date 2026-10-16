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YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 07:55 16 Ekim 2026 07:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 12:34 16 Ekim 2026 12:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Sarıgüllere soruşturma: Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteci Murat Ağırel, kendisine ulaştırılan kara para aklama iddialarını araştırdığı sırada gözaltına alındı. Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner hakkında da gözaltı kararı var.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sarıgüllere soruşturma: Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı
Murat Ağırel
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Fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle ev hapsinde bulunan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, bu sabah evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağırel’in yanı sıra Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner hakkında da gözaltı kararı verdi.

Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınırken Emir Sarıgül’e ulaşılamadı.

Savcılık, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceğini duyurdu.

İki kişinin şikayeti üzerine soruşturma

Savcılığın açıklamasına göre soruşturma, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yaptıkları başvuru üzerine başlatıldı.

İki müşteki, 80 milyon euroluk bir sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon euroluk havale yapıldığını ve 1 milyar euroluk bir fonun “kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak” kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ileri sürdü. Ayrıca 1,5 milyon euroluk bir tekne satışı gerçekleştirildiğini iddia etti.

Savcılığa göre müştekiler bu iddialara ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e iletti. Belgelerin “ilgili kişilere aktarılmasının ardından” tehdit edildiklerini söylediler.

Savcılık iddiaların ardından Ağırel’in de içinde bulunduğu altı kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ancak gazetecinin hangi somut eylem nedeniyle suçlandığına ilişkin bilgi vermekten kaçındı.

Altaylı: Ağırel henüz haber yapmamıştı

Gazeteci Fatih Altaylı ise, Ağırel’in soruşturmaya gazetecilik faaliyeti nedeniyle dahil olduğunu yazdı.

Altaylı’nın aktardığına göre Almanya’dan bazı kişiler bir süre önce Ağırel’e ulaşarak Sarıgül’ün oğulları hakkında servet transferi ve kara para aklama iddialarında bulundu.

Ağırel bunun üzerine iddiaları destekleyen belgeleri istedi. Ancak gönderilen belgeler ve iddia sahiplerinin tutumları Ağırel’de şüphe yarattı.

Altaylı, Ağırel’in olası bir hesaplaşmanın parçası haline gelmemek için haber üzerindeki çalışmasını yavaşlattığını, iddia sahipleriyle yaptığı görüşmeleri kaydettiğini ve yazışmalarla belgeleri sakladığını aktardı.

Ağırel’in söz konusu iddiaları henüz haberleştirmediğini belirten Altaylı, gözaltına alınmasını eleştirerek, soruşturmada ancak tanık ya da bilgisine başvurulan kişi olarak yer alması gerektiğini savundu.

Bir haftadır ev hapsindeydi

Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü başka bir “fon soruşturması” kapsamında gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte 9 Ekim’de “kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunmak” iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

İki gazeteci ilk olarak imza verme ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine 10 Ekim’de haklarındaki tedbir ev hapsine çevrilmişti.

Ağırel, bu kararın altı gün ardından evinden gözaltına alındı.

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(EMK/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Ağırel gazetecilere baskı Fon Soruşturması
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