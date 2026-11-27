YENİ Parti’den istifa eden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na geldi.

Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Beş suçlama var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve haksız mal edinme" suçlarından fezleke düzenlemişti. 20 Kasım’da da Adalet Bakanlığına göndermişti.

Sarıgül hakkında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamalarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Fezlekeye göre, Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D. isimli bir kişiye yönelik eylemleri "kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçu kapsamında değerlendiriliyor.

Sarıgül, 2005-2006 yılları arasında C.D., 2011 ve öncesinde G.B., 2014 ve öncesinde ise M.B. isimli kişilere yönelik "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak ayrı ayrı zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ile suçlanıyor. Fezlekede bu kişilerin beyanları da yer alıyor.

Mali incelemeler ve suç örgütü iddiası

Fezlekede, 1999-2004 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Sarıgül'ün mal varlığı edinim sürecinde usulsüzlükler yaptığı, edinilen taşınır ve taşınmaz malları yakınları ve çalışma arkadaşları üzerine kaydettiği, ardından yakınlık ve evlilik ilişkisiyle Altınbaş ailesi fertlerine ve şirketlere devrettiği yönünde iddialar da var.

Mustafa Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri ile yurt dışında kurulan şirketler grubunun North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi de fezlekeye girdi.

Ayrıca Sarıgül’ün kamu gücü kullanılarak 1 milyar euroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına çıkartılmaya çalıştığına yönelik iddia da fezleke de yer aldı.

(HA)