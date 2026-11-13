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YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 09:05 13 Kasım 2026 09:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 09:16 13 Kasım 2026 09:16
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Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 15 kişi gözaltına alındı

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 15 kişi gözaltına alındı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları verildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesiyle bağlantılı iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
9 Kasım 2026

Bugün (13 Kasım) sabah saatlerinde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor.

Operasyonun ardından gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürerken, haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma nasıl başladı?

Sarıgül ailesiyle ilgili soruşturma, iki Alman iş insanının şikâyeti üzerine başlatıldı. Şikâyetçiler, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığını ve çeşitli yatırım anlaşmaları üzerinden usulsüz para transferleri gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

İddialar arasında, yüksek tutarlı bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılacağı yönündeki vaatler ile gayrimenkul ve şirket işlemleri de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün aile üyeleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen ticari ilişkiler ve para hareketleri incelemeye alındı.

Emir Sarıgül tutuklandı
Emir Sarıgül tutuklandı
22 Ekim 2026

Soruşturma kapsamında 16 Ekim'de düzenlenen ilk operasyonlarda Mustafa Sarıgül'ün oğulları Ömer ve Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

19 Ekim'de Aylin Kotil, Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Daha sonra teslim olan Emir Sarıgül de 21 Ekim'de tutuklandı. Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerin ardından 4 Kasım'da konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Dosyada 27 tutuklu bulunuyor.

Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 10 kişi gözaltına alındı
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Sarıgül suçlamaları reddetti

Mustafa Sarıgül, soruşturma kapsamında gündeme gelen para transferleri ve yatırım anlaşmalarına ilişkin iddiaları reddetti.

Sarıgül, söz konusu para transferlerinin gerçekleşmediğini, bazı dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve gündeme getirilen sözleşmelerin geçersiz olduğunu savundu.

Dosyada adı geçen gazeteci Murat Ağırel de suçlamaları reddederek kendisine ulaştırılan belgeleri gazetecilik faaliyeti kapsamında incelemeye çalıştığını belirtti. Ağırel, bazı dekontların güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını ifade etti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Mustafa Sarıgül operasyon Gözaltı
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