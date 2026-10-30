Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül Ailesi’ne yönelik yürüttüğü kara para soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 10’u gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışında olduğu belirtildi.
Mustafa Sarıgül Yeni Parti üyeliğini "askıya aldı", suçlamalar sürüyor
28 Ekim 2026
Emir Sarıgül tutuklandı
22 Ekim 2026
(EMK)