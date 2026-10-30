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YT: Yayın Tarihi: 30.10.2026 09:26 30 Ekim 2026 09:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.10.2026 09:29 30 Ekim 2026 09:29
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Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Bir kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 10 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül Ailesi’ne yönelik yürüttüğü kara para soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 10’u gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışında olduğu belirtildi.

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(EMK)

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