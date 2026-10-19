TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.10.2026 14:25 19 Cotmeh 2026 14:25
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.10.2026 14:28 19 Cotmeh 2026 14:28
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şaredariyên DEM Partiyê ji bo zimanê kurdî wê serî li wezaretê bidin

Desteya Rêvebiriyên Xwecihî yên Demokratîk a DEM Partiyê ji bo zimanê kurdî giştînameyek ji şaredariyên xwe re şand. Li gorî giştînameyê dê ji bo damezirandina daîre û mudiriyetên kurdî li şaredariyan, serlêdan li wezaretê bê kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şaredariyên DEM Partiyê ji bo zimanê kurdî wê serî li wezaretê bidin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Desteya Rêveberiyên Xwecîhî yên Demokratîk a Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), derbarê biryarên Konferansa Rêveberiyên Xwecîhî yên Demokratîk de ku di 8-9ê Hezîrana 2026’an de hatibû lidarxistin, giştînameyek nû ji hemû şaredariyan re şand.

Li gorî biryarên di konferansê de hatine dayin, armanc ew bû ku di nava şaredariyên mezin de Serokatiya Daîreya Jiyîn û Pêşxistina Zimanan, li şaredariyên din jî Mudiriyeta Jiyîn û Pêşxistina Zimanan bên damezirandin.

Dê serî li wezaretê bidin

Di çarçoveya rêbazên alternatîf ên hatine pêşxistin de, armanc ew e ku navên yekîneyên ku di cetvelên kadroyên norm ên heyî yên şaredariyan de hatine diyarkirin bên nûkirin.

Di giştînameya hatiye weşandin de, bi armanca dayîna derfetê ku li şaredariyên mezin serokatiya daîreyê, li şaredariyên bajar, navçe û bajarokann jî mudiriyet bên damezirandin, hate xwestin ku daxwaznameyên fermî ji Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê re bên şandin.

"Xebatên zimanê dayîkê dê bidomin"

Di giştînameyê de hate destnîşankirin ku di demeke ku pêvajoyên qanûnî yên derbarê guhertina rêziknameya daxwazkirî de berdewam dikin de, pêwîst e şaredarî bê navber xizmet û çalakiyên xwe yên pratîkî yên di warê zimanê dayikê de bidomînin û ev yek xwedî girîngiyeke jiyanî ye.

Herwiha hate diyarkirin ku pêşxistin, xurtkirina sazûmanî û belavkirina xebatên zimanê dayikê di nava rêveberiyên xwecîhî de pêdiviyeke bingehîn û berpirsiyariyeke jêneveger e.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dem Partî Zimanê Kurdî şaredarî
nûçeyên pêwendîdar
DEM Parti ve YENİ Parti’den demokrasi ve barış süreci görüşmesi
Bugün 15:48
/haber/dem-parti-ve-yeni-partiden-demokrasi-ve-baris-sureci-gorusmesi-324592
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
DEM Parti ve YENİ Parti’den demokrasi ve barış süreci görüşmesi
Bugün 15:48
/haber/dem-parti-ve-yeni-partiden-demokrasi-ve-baris-sureci-gorusmesi-324592
Biçe serûpelê