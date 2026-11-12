Şaredariyên Amedê starta xebatên xwe yên 25ê Mijdarê dan: "Demokratîkbûn tenê bi îradeya rêxistinkirî ya jinan mimkun e"

Şaredariyên DEM Partî yên Amedê, ji bo 25ê Mijdarê Roja Têkoşîna Li Dijî Tundiya Li Ser Jinan li Parka Anîtê daxuyanî dan û starta çalakiyên xwe dan.
Di daxuyaniyê de pankarta “Bi hêza xwe û bi îradeya azad niha dema jinê ye” hate vekirin. Şaredarî, nûnerên rêxistinên jinan û gelek jin beşdar bûn û dirûşma “Jin, Jiyan, Azadî” hate berzkirin.
Daxuyanî bi Kurdî û Tirkî hate xwendin. Metna Kurdî ya daxuyaniyê ji aliyê Midûra Siyasetên Jinan a Şaredariya Peyasê Fatma Budak Guler ve, ya Tirkî jî ji aliyê Seroka Daîreya Siyasetên Jinan a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Ozden Gurbuz Sumer ve hate xwendin.
Jinan di daxuyaniyê de tekez kirin ku jin ji bo jiyaneke ku ew dikarin bi ziman, çand û nasnameyên xwe yên dayikê bi azadî bijîn, parêzvaniyê dikin. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku demokratîkbûna Komarê û aştiya mayînde tenê bi îradeya rêxistinkirî ya jinan mimkun e.
"Em ê têkoşîna xwe li dijî her cûre tundkariyê mezin bikin"
Her weha di daxuyaniyê de hat gotin ji bo avakirina jiyaneke demokratîk, ekolojîk û rizgariya jinan a bi hev re têkoşîn didome û hat gotin:
"Îro, em destpêkirina çalakiyên xwe yên 25'ê Mijdarê radigihînin! Em ê li tax, kolan û gundan bi jinan re bicivin da ku dengê xwe yê hevpar û têkoşîna xwe li dijî her cûre tundûtûjiyê mezin bikin. Bi rêya kombûnên jinan, atolyeyan, çalakiyên hişyarkirinê û bûyerên hevgirtinê, em ê ezmûn, daxwaz û çareseriyên pêşniyarkirî yên jinan bikin kevirê bingehîn ê têkoşîna me ya hevpar. Bi hev re, em ê qadên ku jin dikarin bi azadî li ser jiyana xwe biryarê bidin, têkiliyên hevgirtinê xurt bikin û jiyana civakî bi îradeya xwe ya rêxistinkirî veguherînin zêde bikin."
Piştî daxuyaniyê, jinan belavok belav kirin û banga beşdarbûna meşa ku dê di 25'ê Mijdarê de saet di 17:30'an de li Çerxerêya Dinyayê were lidarxistin, kirin.
(AY)