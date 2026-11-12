TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.11.2026 16:46 12 Mijdar 2026 16:46
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.11.2026 16:58 12 Mijdar 2026 16:58
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şaredariyên Amedê starta xebatên xwe yên 25ê Mijdarê dan: "Demokratîkbûn tenê bi îradeya rêxistinkirî ya jinan mimkun e"

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku demokratîkbûna Komarê û aştiya mayînde tenê bi îradeya rêxistinkirî ya jinan mimkun e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Şaredariyên Amedê starta xebatên xwe yên 25ê Mijdarê dan: "Demokratîkbûn tenê bi îradeya rêxistinkirî ya jinan mimkun e"
Fotograf: Malpera Şaredariya Amedê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şaredariyên DEM Partî yên Amedê, ji bo 25ê Mijdarê Roja Têkoşîna Li Dijî Tundiya Li Ser Jinan li Parka Anîtê daxuyanî dan û starta çalakiyên xwe dan.

Di daxuyaniyê de pankarta “Bi hêza xwe û bi îradeya azad niha dema jinê ye” hate vekirin. Şaredarî, nûnerên rêxistinên jinan û gelek jin beşdar bûn û dirûşma “Jin, Jiyan, Azadî” hate berzkirin.

Daxuyanî bi Kurdî û Tirkî hate xwendin. Metna Kurdî ya daxuyaniyê ji aliyê Midûra Siyasetên Jinan a Şaredariya Peyasê Fatma Budak Guler ve, ya Tirkî jî ji aliyê Seroka Daîreya Siyasetên Jinan a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Ozden Gurbuz Sumer ve hate xwendin.

Jinan di daxuyaniyê de tekez kirin ku jin ji bo jiyaneke ku ew dikarin bi ziman, çand û nasnameyên xwe yên dayikê bi azadî bijîn, parêzvaniyê dikin. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku demokratîkbûna Komarê û aştiya mayînde tenê bi îradeya rêxistinkirî ya jinan mimkun e.

"Em ê têkoşîna xwe li dijî her cûre tundkariyê mezin bikin"

Her weha di daxuyaniyê de hat gotin ji bo avakirina jiyaneke demokratîk, ekolojîk û rizgariya jinan a bi hev re têkoşîn didome û hat gotin:

"Îro, em destpêkirina çalakiyên xwe yên 25'ê Mijdarê radigihînin! Em ê li tax, kolan û gundan bi jinan re bicivin da ku dengê xwe yê hevpar û têkoşîna xwe li dijî her cûre tundûtûjiyê mezin bikin. Bi rêya kombûnên jinan, atolyeyan, çalakiyên hişyarkirinê û bûyerên hevgirtinê, em ê ezmûn, daxwaz û çareseriyên pêşniyarkirî yên jinan bikin kevirê bingehîn ê têkoşîna me ya hevpar. Bi hev re, em ê qadên ku jin dikarin bi azadî li ser jiyana xwe biryarê bidin, têkiliyên hevgirtinê xurt bikin û jiyana civakî bi îradeya xwe ya rêxistinkirî veguherînin zêde bikin."

Piştî daxuyaniyê, jinan belavok belav kirin û banga beşdarbûna meşa ku dê di 25'ê Mijdarê de saet di 17:30'an de li Çerxerêya Dinyayê were lidarxistin, kirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
25ê Çiriya Paşiye jin amed
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
Biçe serûpelê