Şaredariya Yuregîrê bi biryara dadgehê derbasî AKPê bû

Serokê Şaredariya Yuregîrê Elî Demîrçalî, ji ber cezayê ku di dozekê de lê hatibû birîn, di 21ê Nîsanê de ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ve ji erka xwe hatibû dûrxistin.
Berbijêrê CHPê di hilbijartinê du caran bi ser ket
Di hilbijartina ji bo cîgiriya serokê şaredar a li Meclisa Şaredariya Yuregîrê de berbijêrê CHPê Cafer Boyraz 21 deng stendibû û bûbû yekem. Berbijêrê AKPê Tarîk Ozunal jî 15 deng stend. Li ser îtiraza AKPê, 2emîn Dadgeha Îdarî a Edeneyê biryara rawestandina pêkanîna encamên hilbijartinê da û hilbijartin ji nû ve hat kirin. Di hilbijartina 31ê Tîrmehê de jî dîsa berbijêrê CHPê Cafer Boyraz bi ser ket.
AKPê ji bo hilbijartina duyem jî serî li dadgehê da. 2em Dadgeha Îdarî ya Edeneyê biryar da ku erka cîgiriya serokatiyê derbasî Tarîk Ozunal bibe.
2em Dadgeha Îdarî ya Edeneyê doz bi dawî kir û di biryara xwe de ev nirxandin kir:
"Eger cîbicîkirina kiryarên hilbijartinê yên neyasayî bidome, ji ber berdewamiya îtirazan dê şiyana biryardanê ya saziyê nemîne. Kesê hatiye hilbijartin dê desthilata serokê şaredariyê bi kar bîne, dibe ku aramiya heyî têk biçe û xizmet asteng bibin. Ev rewş dikare zirarên mezin derxin holê. Ji ber van sedeman, li gorî bendên zagonî, biryara rawestandina vê kiryarê hat dayîn. Li dijî vê biryarê, di nava 7 rojan de deriyê îtirazê li Dadgeha Îdarî ya Herêmê ya Edeneyê vekiriye."
Berdevkê CHPê Muslim Sarî li dijî vê biryarê derket û diyar kir ku biryar li dijî hiqûqê ye û wiha got:
Ev biryar bi zelalî li dijî pîvanên qanûnî ye. Îradeya Meclisa Şaredariya Yuregîrê bi biryara dadgehê nayê guhartin. Em ê hemû mafên xwe yên yasayî bi kar bînin."
Serokê şaredariyê hatibû cezakirin
Serokê Şaredariya Yuregîrê Elî Demîrçalî bi îdîaya ku "bertîl daye" 5 sal û 3 meh û 10 roj cezayê girtîgehê stendibû û ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ve ji kar hatibû dûrxistin.
(FY/AY)