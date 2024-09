Şaredariya Depê nivîsên hişyariyê yên hatibûn jêbirin ji nû ve nivîsand

Şaredariya Depê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), li ser riyan, nivîsên hişyariyên yên “Pêşî Peya” û “Hêdî” nivîsandin. Kesên nasnameya wan nediyar duh ev nivîs jê biribûn. Şandeya Hevşaredarên Depê û Parlamenterê DEM Partiyê yê Çewlîgê Omer Farûk Hulaku di nav de, nivîsên hatibûn jêbirin, ji nû ve nivîsandin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Parlamenterê DEM Partiyê Hulakû li pêşiya avahiyê şaredariyê daxuyaniyekî kurt da û wiha got:

“Kurdî zimanê herî qedîm ê van axan e, nayê jêkirin, nayê tunekirin. Me li Depê nivîsên xwe yên hatine jêbirin, ji nû ve nivîsandin, daxuyaniya xwe da. Dê hebûna kurdî bi têkoşîna birûmet a gelê me bijî. Dê her êrişekî li dijî zimanê me, biryarbûna me bêhtir xurt bike.”

Beriya niha jî bi fermana Wezareta Karûbarên Hundirîn li bajarên Wan, Amed, Mêrdîn û Êlihê heman nivîsên hişyariyê yên trafîkê, hatibûn jêbirin.

