Şaredarê Bolûyê Tanjû Ozcan û cîgirê wî Suleyman Can hatin girtin

Di 28ê Sibatê de Şarêdarê Boluyê Tanju Ozcan jî di nav de 13 kes bi tohmeta ku “bertilê stendine” hatibûn desteserkirin.
Piştî karûbarên îfadeyê 13 kes duh(2ê Adarê) sewqî dadgehê hatin kirin.
Tanju Ozcan û alîkarê wî Suleyman Can bi tohmeta ku “bertilê stendine” hatin girtin û 11 kes jî hatin berdan.
her weha Ozcan û parêzerê wî dibêjin ku ev lêpirsîn operasyoneke siyasî ye, ne hiqûqî ye. Ozcan li ser medyaya civakî îdia kir ku ew ji ber burs û alîkariyên ku şaredarî dide xwendekarên xizan û kesên hewcedar, bûye hedef.
(AEK/AY)