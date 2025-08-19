Şaredarê Beyogluyê Înan Guney ji wezîfeyê hat girtin

Di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li ser Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (IBB) de, Şaredarê Beyogluyê Înan Guney hatibû desteserkirin û duh bi 16 kesî re hatibû girtin. Guney ji wezîfeyê hat dûrxistin.
Di daxuyaniya Wezareta Karên Navxweyî de weha hat gotin:
"Şaredarê Beyoglûyê Înan Guney bi tohmeta ku “bûye endamê rêxistina ku bi mebesta sûc pêk bîne hatiye avakirin” û “ji bo zirara sazî û dezgehên dewletê sextekarî kiriye” ji aliyê 3emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê ya Stenbolê ve li gorî biryara bi hejmar 2025/1073 a 19ê Tebaxa 2025an hate girtin. Di çarçoveya vê lêpirsînê de li gorî xala 127em a Destûra Bingehîn û xala 47an a Qanûna Şaredariyê ya bi hejmar 5393 wekî tedbîrek demkî ji aliyê Wezareta Navxweyî ve ji wezîfeyê hatiye dûrxistin."
Şaredarê Beyoglûyê Înan Guney û 16 kes hatin girtin
Çi bûbû?
Di roja Îniya 15ê Tebaxa 2025an de di çarçoveya lêpirsînê de Şaredarê Beyoglûyê jî di nav de derbarê 44 kesan de biryara desteserkirinê hatibû dayîn.
Hatibû îdiakirin ku 35 gumanbar di nava Medya A.Ş, Kultur A.Ş. û Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê de tevlî gelek karên sextekariyê bûne û pêwendiya wan bi gumanbar Murat Ongun û gumanbarê fîrarî Emrah Bagdatli re heye. Her wiha polîsan di çarçoveya beşa medyaya civakî ya rêxistina sûcê de 9 gumanbarên din jî destnîşan kirin ku di bin kontrola Ongun de kar dikirin û pêwendiya wan bi Bagdatli re hebû.
Kesên desteserkirî ev in:
Şaredarê Beyoglûyê İnan Guney, Şêwirmendê Serokê İBByê Yigit Oğuz Duman, xwişka gumanbarê fîrarî Emrah Bagdatli, Ozge Bagdatli, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.
(EMK/AY)