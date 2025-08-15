Şaredarê Beyogluyê Înan Guney jî di nav de 42 kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li ser Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (IBB) de, Şaredarê Beyogluyê Înan Guney jî di nav de 42 kes hatine desteserkirin. Derbarê 44 kesan de biryara desteserkirinê hatiye dayîn.
Hat hînbûn ku lêgerîn li mala Guney, şêwirmendê wî Yîgît Oguz Duman û çend karmendên Medya A.Ş. hatiye kirin.
Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê ragihand ku Şaredarê Beyogluyê Înan Guney jî di nav de derbarê 44 kesan de biryara desteserkirinê hatiye dayîn. Serdozgeriya Giştî diyar kir ku ew kes bi tohmetên wekî, "birêvebiriya rêxistina sûcê", "endamtiya rêxistina sûcê", "sextekarî", "bertîl", "bidestxistina neqanûnî ya daneyên kesane" û "sextekariya di îhaleyê de" tên tometbarkirin.
Di vê çarçoveyê de hat tespîtkirin ku 35 gumanbarên ku Şaredarê Beyogluyê Înan Guney jî di nav wan de ye, di nava Medya A.Ş, Kultur A.Ş. û Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê de tevlî gelek karên sextekariyê bûne û pêwendiya wan bi gumanbar Murat Ongun û gumanbarê fîrarî Emrah Bagdatli re heye.
Her wiha polîsan di çarçoveya beşa medyaya civakî ya rêxistina sûcê de 9 gumanbarên din jî destnîşan kirin ku di bin kontrola Ongun de kar dikirin û pêwendiya wan bi Bagdatli re hebû.
Derbarê 44 gumanbarên ku nasnameyên wan hatin eşkerekirin de biryara desteserkirinê hat dayîn.
CHP: Em ê serî netewînin
Cîgirê Serokê Giştî ê CHPê Burhanettin Bulut, di daxuyaniyekê de li ser medyaya civakî, operasyon wekî "siyasî" bi nav kir. Bulut di posta xwe de weha got:
"Şaredarê Beyogluyê Înan Guney jî di nav de biryara desteserkirina 44 kesan wekî beşek ji operasyona nehemîn a li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê ye. Armanc bêdengkirina muxalefetê û xespkirina îradeya gel e. Ev ne operasyonek qanûnî ye; operasyonek siyasî ye ku li gorî talîmatan tê kirin. Em ê serî netewînin."
Serokê CHPê yê Bajarê Stenbolê Ozgur Çelik bertek nîşanî operasyona li dijî Şaredariya Beyogluyê da û got, "Em ê teslîmî wî hişê tarî nebin ku bi gef û şantajan dest danîne ser şaredariyên ku nikare bi dest bixe û ji bo azadiya wan ji kesên girtî fîdyeyê dixwaze."
