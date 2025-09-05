TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 5 Îlon 2025 09:18
 ~ Nûkirina Dawî: 5 Îlon 2025 09:22
1 xulek Xwendin

Şaredarê Beykozê Alaattin Koseler û 12 kes serbest bûn

Dadgehê di danişîna yekem de biryara berdana 26 bersûcan da ku Şaredarê Beykozê Alaattin Koseler jî di nav de 13 kes ji wan girtî bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şaredarê Beykozê Alaattin Koseler û 12 kes serbest bûn

Şaredarê Beykozê Alaattîn Koseler di nav de 13 kes jê girtî 26 kes bi tohmeta ku "Di îhaleyê de gendeltî kiriye" û "ji bo pêkanîna sûc rêxistin ava kiriye, endama rêxistinê ye û alîkariya rêxistinê kiriye" dihat darizandin. Dadgehê biryara tehliyeya 13 kesên girtî da.

26 kes tevî Şaredarê Beykozê yê girtî Alaattin Koseler, piştî 183 rojan cara yekem li 17emîn Dadgeha Cezayê Giran a Anadoluyê derketin pêşberî dadwer.

Piştî parastinên bersûc û parêzerên wan, dozger nerîna xwe eşkere kir. Dozger xwest bersûc Alaattin Koseler, Velî Gumuş, Serdar Karahan, Havva Dindar û Uğur İnci girtî bimîne û di heman demê de xwest bersûc Yildiz Guneş were girtin.

Dadgehê Şaredarê Beykozê Alaattîn Koseler jî di nav de ji bo 13 bersûcên girtî biryara tehliyeyê da.

Koseler ji wezîfeyê hatibû girtin û di girtîgehê de bû.

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Gendeltî beykoz Şaredar Alaattin Köseler
