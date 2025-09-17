Şaredarê Bayrampaşayê yê CHPê Hasan Mutlu û 25 hevalên wî hatin girtin

Piştî kontrolên tenduristiyê 45 kesên desteserkirî ji bo girtinê şandin dadgehê. Ji wan 36 kes duh êvarê îfadeyên wan di saet 23:30an de qediya.
Di çarçoveya lêpirsîna li ser Şaredariya Bayrampaşayê de 45 kes bi daxwaza girtinê sewqî Dadgeha Cezê û Aştiyê hatin kirin. Şaredar Hasan Mutlu di nav de 26 kes hatin girtin û piştre şandin girtîgehê.
Her weha 19 kes jî bi şertê kontrola edlî hatin berdan.
Operasyoneke din li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Antalyayê hat kirin
Mutlu bû 12emîn şaredarê CHPê ku hat girtin.
Hasan Mutlu piştî girtinê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî weha gotiye: "Tenê sûcê me ew e ku em teslîmî zext û gefan nabin û dev ji rastiyên xwe bernadin."
12 şaredarên CHPê yên heta niha hatin girtin ev in:
Ekrem Îmamoglû - Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê
Ahmet Ozer - Şaredarê Esenyurtê
Rıza Akpolat - Şaredarê Beşîktaşê
Alaattin Koseler - Şaredarê Beykozê
Emrah Şahan — Şaredarê Şîşliyê
Murat Çalik - Şaredarê Beylikduzuyê
Hasan Akgün - Şaredarê Buyukçekmeceyê
Hakan Bahçetepe — Şaredarê Gazîosmanpaşayê
Utku Caner Çaykara — Şaredarê Avcilarê
Kadir Aydar — Şaredarê Ceyhanê
Oya Tekîn — Şaredarê Seyhanê
Hasan Mutlu — Şaredarê Bayrampaşayê
Cîgira Şaredarê Beykozê Ozlem Vural Gurzelê ji CHPê îstifa kir
(AEK/AY)