NÛÇE
Dîroka Weşanê: 17 Îlon 2025 09:58
 ~ Nûkirina Dawî: 17 Îlon 2025 10:03
2 xulek Xwendin

Şaredarê Bayrampaşayê yê CHPê Hasan Mutlu û 25 hevalên wî hatin girtin

Di çarçoveya lêpirsîna li ser Şaredariya Bayrampaşayê de 45 kes bi daxwaza girtinê sewqî Dadgeha Cezê û Aştiyê hatin kirin. Şaredar Hasan Mutlu di nav de 26 kes hatin girtin. 19 kes bi şertê kontrola edlî hatin berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şaredarê Bayrampaşayê yê CHPê Hasan Mutlu û 25 hevalên wî hatin girtin

Piştî kontrolên tenduristiyê 45 kesên desteserkirî ji bo girtinê şandin dadgehê. Ji wan 36 kes duh êvarê îfadeyên wan di saet 23:30an de qediya.

Di çarçoveya lêpirsîna li ser Şaredariya Bayrampaşayê de 45 kes bi daxwaza girtinê sewqî Dadgeha Cezê û Aştiyê hatin kirin. Şaredar Hasan Mutlu di nav de 26 kes hatin girtin û piştre şandin girtîgehê.

Her weha 19 kes jî bi şertê kontrola edlî hatin berdan.

Mutlu bû 12emîn şaredarê CHPê ku hat girtin.

Hasan Mutlu piştî girtinê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî weha gotiye: "Tenê sûcê me ew e ku em teslîmî zext û gefan nabin û dev ji rastiyên xwe bernadin."

12 şaredarên CHPê yên heta niha hatin girtin ev in:

Ekrem Îmamoglû - Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê

Ahmet Ozer - Şaredarê Esenyurtê

Rıza Akpolat - Şaredarê Beşîktaşê

Alaattin Koseler - Şaredarê Beykozê

Emrah Şahan — Şaredarê Şîşliyê

Murat Çalik - Şaredarê Beylikduzuyê

Hasan Akgün - Şaredarê Buyukçekmeceyê

Hakan Bahçetepe — Şaredarê Gazîosmanpaşayê

Utku Caner Çaykara — Şaredarê Avcilarê

Kadir Aydar — Şaredarê Ceyhanê

Oya Tekîn — Şaredarê Seyhanê

Hasan Mutlu — Şaredarê Bayrampaşayê

(AEK/AY)

