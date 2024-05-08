Sarayköy'de jeotermal kuyu patlaması dokuzuncu gününde

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal sondaj kuyusunun patlaması sonucu 29 Nisan’da başlayan gaz sızıntısı dokuz gündür sürüyor.

Büyük Menderes İnisiyatifi gönüllülerinin kurduğu Büyük Menderes Ekoloji ve Çevre Derneği konuyla ilgili 4 Mayıs’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne şikâyet dilekçesi sundu.

Evrensel Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, kendisinin konunun uzmanı olmadığını; ancak sağlık müdürlüğü ve çevre il müdürlüğünden aldığı bilgilere göre sızan gazın zehirli olmadığını söyledi.

Valilik ve kaymakamlıktan ise hâlâ resmî bir açıklama yapılmadı.

Çevrede evleri olan yurttaşlar gürültü ve kokudan etkilenmeye devam ederken, kuyuyu kapatma çalışmaları dokuzuncu gününde de sürüyor.

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Sarayköy/Denizli’de bulunan jeotermal sondaj kuyusu patladı. Gaz sızıntısı 9 gündür sürüyor. Çeşitli kimyasallar içeren gaz, çevrede ekolojik tahribata sebep olmakta ve canlı sağlığına bir tehdit oluşturmaktadır. pic.twitter.com/riNqOtrDYP — Doğanın Çocukları (@DogannCocuklari) May 8, 2024