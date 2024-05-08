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HABER
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 12:01
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 12:02
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Sarayköy'de jeotermal kuyu patlaması dokuzuncu gününde

Patlama sonucu başlayan gaz sızıntısıyla ilgili valilik ve kaymakamlıktan hâlâ resmî bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sarayköy'de jeotermal kuyu patlaması dokuzuncu gününde
Fotoğraf: Hilmi Mıynat /Evrensel Gazetesi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal sondaj kuyusunun patlaması sonucu 29 Nisan’da başlayan gaz sızıntısı dokuz gündür sürüyor. 

Büyük Menderes İnisiyatifi gönüllülerinin kurduğu Büyük Menderes Ekoloji ve Çevre Derneği konuyla ilgili 4 Mayıs’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne şikâyet dilekçesi sundu.

Evrensel Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, kendisinin konunun uzmanı olmadığını; ancak sağlık müdürlüğü ve çevre il müdürlüğünden aldığı bilgilere göre sızan gazın zehirli olmadığını söyledi.

Valilik ve kaymakamlıktan ise hâlâ resmî bir açıklama yapılmadı.

Çevrede evleri olan yurttaşlar gürültü ve kokudan etkilenmeye devam ederken, kuyuyu kapatma çalışmaları dokuzuncu gününde de sürüyor.

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Jeotermal enerji hakkında

Jeotermal enerji, genellikle yer altındaki sıcak su veya buharın kullanılmasıyla elde edilen bir enerji kaynağı.

Jeotermal enerji sistemlerinin insan sağlığına zararları, genellikle bu sistemlerin kurulumu, işletilmesi ve çevresel etkileriyle ilişkili. WWF-Türkiye’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, jeotermal enerjinin çevreye ve insan sağlığına başlıca olumsuz etkileri şöyle:

  • Jeotermal enerji üretimi sırasında atmosfere gazlar ve partiküller salınabilir. Bu, hava kirliliğine ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir.
  • Üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve doğrudan akarsulara deşarj edilen yoğun kimyasal içerikli su, buhar ve gazdan oluşan akışkanlar çevre ve insan sağlığını doğrudan tehdit eder.
  • Jeotermal kaynaklardan çıkan doğal gazlar, kükürt dioksit gibi zehirli gazlar içerebilir. Bu gazlar solunum yolu rahatsızlıklarına ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
  • Jeotermal enerji üretimi için kullanılan su kaynakları, yeraltı rezervuarlarından alınır. Bu, yerel su kaynaklarının azalmasına ve su kıtlığına yol açabilir.
  • Jeotermal enerji tesislerinin inşaatı ve işletilmesi sırasında toprak ve bitki örtüsüne zarar verebilir. Bu, yerel ekosistemleri bozabilir ve insanların tarım ve gıda üretimi için önemli olan alanları etkileyebilir. (TY)
jeotermal enerji JES denizli sarayköy halk sağlığı
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/haber/mezekoyluler-incirimiz-jeotermal-enerjiden-daha-kiymetlidir-270360
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26 Kasım 2020
/haber/mahkeme-izmir-de-jeotermale-ikinci-kez-hayir-dedi-235053
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3 Ekim 2019
/haber/aydinlilarin-jes-mucadelesinin-belgeseli-jeotermal-yetti-gari-213928
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