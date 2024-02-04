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Yayın Tarihi: 4 Şubat 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2024 16:35
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Saraybosna'daki "pazar yeri katliamı" tanıklarından Tvico, patlama anını anlattı

Patlamanın olduğu gün pazar yerinin "ana baba günü" olduğunu söyleyen Tvico, "O günü asla unutamam. Çok zor, çok kötü şeyler oldu" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Saraybosna'daki "pazar yeri katliamı" tanıklarından Tvico, patlama anını anlattı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

"Ne olduğunu anlayamadım. Patlama sesinin beni nasıl sağır etmediğini anlamıyorum. Tezgahlar üzerindeki kanları görünce, bayıldım. O sahneler izlenecek gibi değildi."

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun başkent Saraybosna'daki "Markale" pazar yerine düzenlediği saldırıya tanık olan Vahida Tvico, katliamdaki sahnelerin hala gözlerinin önünde olduğunu söyledi.

"Keskin nişancıların hedefinden kaçmak için mücadele ettim"

Saraybosna'da 5 Şubat 1994'te "Markale" pazar yerine kocasıyla, ellerindeki ürünleri satmak ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için giden Tvico, aradan geçen 30 yılın ardından, o gün yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Saraybosna'daki 1425 gün süren kuşatmanın her gününün kritik olduğunu belirten Tvico, evden pazar yerine her gidişlerinde keskin nişancıların hedefinden kaçmak için mücadele ettiklerini söyledi.

"Sahneler izlenecek gibi değildi"

Tvico, katliamın yaşandığı gün bulunduğu noktada, o gün gördüklerini şöyle anlattı:

"Havan topu düştüğünde tam burada duruyordum. Kaçmak istedim, nereye gideceğimi bilmiyordum, kocam beni birden çekti. Ne olduğunu anlayamadım. Patlama sesinin beni nasıl sağır etmediğini anlamıyorum. Tezgahlar üzerindeki kanları görünce, bayıldım. O sahneler izlenecek gibi değildi."

Tvico, katliamda şahit olduğu sahnelerin hala gözlerinin önünde olduğunu belirterek, katliamın her yıl dönümünde bir önceki yıla göre daha da zorlandığını ifade etti.

Patlama sonucu kopan insan uzuvlarını gördüğünü dile getiren Tvico, "Gördüklerim karşısında korkudan kalbim duracaktı" dedi. 

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