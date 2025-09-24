" Saray saatte 72 asgari ücret yiyor"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025’in ilk 8 aylık bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Kış gazetecilerle, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, başkanlıklar ile yargı, denetleme, kolluk ve birkaç genel genel müdürlüğü içine alan genel bütçeli idarelerin bütçe giderlerini bir tablo olarak paylaştı.

Buna göre 2025’in ilk sekiz ayında genel bütçeli idareler bütçelerinin yüzde 60’ını tüketti. Genel bütçeden ayrılan ödeneği aşan da iki kurum bulunuyor. Bunlar Avrupa Birliği Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı.

Avrupa Birliği Başkanlığı 6,8 milyar TL’lik başlangıç ödeneğinin 2,7 milyar TL üzerine çıkarak 8 ayda 9,5 milyar TL harcadı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ise 3,1 milyon TL’lik başlangıç ödeneğini 752 milyon TL aşarak 3,9 milyar TL harcadı.

"İşçi bir ay çalışıyor, Saray bir dakikada yiyor"

Diğer devlet kuruluşları halen bütçe sınırları içerisinde. Cumhurbaşkanlığı, 17 milyar TL’lik bütçesinden Ocak–Ağustos 2025 döneminde 9 milyar 219 milyon TL harcadı.

Bu günlük 37,9 milyon TL, saatlik ise 1 milyon 580 bin TL’ye tekabül diyor. Gülcan Kış’ın hesaplamasına göre “Saray, her saat başı 72 işçinin maaşını tüketiyor”.

Kış, bu tabloyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “asgari ücret 2002’den bu yana nominal olarak 119 kat, reel olarak yüzde 242 arttı” sözleriyle yan yana getirerek sert tepki gösterdi:

“Asgari ücretin 2002’den beri arttığını söyleyip övünebilirsiniz; ama bir saatte 72 asgari ücret harcayan Saray varken bu rakamlar kimseyi kandırmaz. Öğrencimize yemek yok, emekliye insanca yaşamak yok; siz ise saraylarda şatafatla dolaşıyorsunuz. İşçi bir ay çalışıyor, Saray bir dakikada onun maaşını yiyor.”

Şimşek'i de eleştirdi

Yılın ilk 8 ayında 4 milyar 298 milyon TL harcama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakan Mehmet Şimşek de Gülcan Kış’ın hedefindeydi.

Kış, “Şimşek her gün vatandaşa ‘sabredin, yakında düzelecek’ diyor. Ama kendi bakanlığı daha 8 ayda milyarlarca lira harcadı. Kalan 4 ayda bu para yetmeyecek. Bu mudur tasarruf? Bu mudur ekonomik disiplin?” dedi.

Kış, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Bugün Türkiye’de emekli ekmeğini bölüyor, gençler geleceğini yurt dışında arıyor, çiftçi ürününü satamıyor. Ama AKP iktidarı Saray’da ve bakanlıklarında israf düzenini sürdürüyor. Vatandaşa sabır, kemer sıkma, tasarruf tavsiye edenler; her saat başı 72 asgari ücreti yiyor. İşte AKP’nin gerçek yüzü budur: Millet aç, Saray tok.”

(HA)