Şara’dan Türkiye ve ABD ile işbirliği sinyali

Suriye’nin fiili lideri Ahmed eş-Şara, başkent Şam’da A Haber’e özel röportaj verdi.

Şara, röportajda Suriye’nin yeni yönetimi ile Türkiye hükümeti arasındaki ilişkilerin geleceği, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırı tehditleri, Suriye’nin yeniden yapılandırılması, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları, İsrail’in Golan Tepeleri’ne yönelik saldırıları gibi önemli başlıklar hakkında konuştu.

Geçici hükümetin silahlı örgütleri Savunma Bakanlığına teslim olmaya çağırmasına değinen Şara, “Her grup bu çağrıyı kabul etti, ama PYD ve PKK henüz kabul etmedi. Ama biz orta bir yol bulmak amacıyla görüşmeler yapmayı düşündük. Kürt halkı bizim için önemlidir. Biz onlarla eşit vatandaşlık çerçevesi içinde beraber yaşamak istiyoruz. Ama kan dökülmesini de önlemek istiyoruz, bunun için öncesinde görüşmek istedik.” dedi.

“Askeri bir operasyonu şu anda uygun görmedik”

Şara, Türkiye’nin PKK ve PYD’ye yönelik operasyon gerçekleştirmesi durumunda Suriye’nin Türkiye’yi destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Öncesinde görüşme yoluna gitmek istediğimiz için Kürt güçlerine yönelik askeri bir operasyonu şu anda uygun görmedik. Buna Türkiye de katılıyor, çünkü dışarıdan da bizim görüşmelerimizi destekleyenler var. Biraz zaman tanıyıp görüşmeleri belki bir sonuca bağlayabiliriz. Tabii biz bunu Türkiye ile işbirliği yaparak götürüyoruz. Türkiye şu anda orada neler olduğunu çok yakından takip ediyor ve biliyor. Türkiye’nin sınır güvenliği korumak için elimizden geleni yapacağız.

“Türkiye ile işbirliğimiz devam edecek”

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi’nin “silah bırakmayacağız” açıklamasına yönelik soruya Şara şu cevabı verdi:

Böyle bir durumda Suriye ikiye bölünme yoluna girecek. Ama biz biraz zaman tanımak istiyoruz, çünkü bu şekilde bir sonuca varabiliriz. Bütün yolları ve kuralları kullanmak istiyoruz, çünkü Suriye’nin bütünlüğü bizim için çok önemli.

Türkiye ile geçici Suriye hükümetinin işbirliğinin devam edeceğini söyleyen Şara “Başa geldiğimizden bu yana Recep Tayyip Erdoğan bizi ilk tebrik edenlerden. Biz de bu yakınlıktan dolayı Türkiye’ye bir yakınlık ve borçluluk hissettik.” dedi.

“BM’nin Golan Tepelerinde yer almasını istiyoruz”

Şara; İsrail’in Golan Tepelerini işgali üzerine “diğer ülkeleri kullanarak İsrail’e baskı yapmak istiyoruz” dedi.

Fiili yönetimin an itibariyle Suriye’nin yeniden yapılandırılmasına odaklandığını söyleyen Şara, Birleşmiş Milletler’in (BM) Golan Tepeleri bölgesinde yer almasını istedi.şu açıklamalarda bulundu:

İsrail daha önce Hizbullah ve İran’ın varlığın bahane ediyordu, şimdi artık böyle bir bahanesi kalmadı. Dolayısıyla İsrail’in Suriye topraklarında kalması kabul edilemez. Ama İsrail’in varlığını kabul etmeyiz.

BM ve İsrail’in Suriye'deki fiili yönetimin taleplerine cevap vermediğini söyleyen Şara “Böyle devam ederse biz tabii ki diğer ülkeleri kullanarak İsrail’i kontrol etmek ve İsrail’e baskı yapmak istiyoruz.” dedi.

“ABD ile işbirliği yapmak istiyoruz”

ABD ve diğer Batı ülkelerinin Suriye’ye yönelik yaptırımları hakkında da konuşan Şara, “Yaptırımlar Suriye halkı için değil, eski rejim içindi. ABD’nin yaptırımları bir an önce kaldırması gerekiyor.” dedi.

Donald Trump’ın yaptırımları kaldıracağını tahmin ettiğini söyleyen Şara, “Biz ABD ile işbirliği yapmayı düşünüyoruz ve bu işbirliğini daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız.” dedi.

(EC)