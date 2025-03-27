Saraçhane’de gözaltına alınan kadın: Taciz edildim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının 18 Mart’ta iptal edilerek gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlayan protestolara, polis müdahale etti. Çok sayıda gösterici darp edilerek gözaltına alınırken, bir kadın ifadesinde polisin kendisini taciz ettiğini anlattı.

"Kadın polis 'yapma yeter'" dedi

22 Mart Cumartesi gecesi gözaltına alınan ve daha sonra ev hapsi cezası verilen bir kadın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Herhangi bir kamu malına zarar vermedim, polise direnmedim. Ancak çok sert bir müdahaleye maruz kaldım. Saçımdan çekilerek yere sürüklendim. Kelepçelenmek üzere götürülürken, ‘Seni dövmeyeceğim’ diyen bir polis beni ambulansın arkasına götürdü ve orada tacize uğradım. O anda korkudan altıma kaçırdım. Üzerimdeki elbiseler hala idrar içindeydi. Kadın polis 'yapma yeter' dedi. Ama daha önce bana tacizde bulunan erkek polis yetkili gibi hareket etmeye devam etti.”

Kadın, gözaltı sürecinde ağır şiddet gördüğünü de belirterek, “Erkek polis başıma ayağıyla bastırdı. Doktor raporunda sol tarafımda ödem ve şişlik olduğu tespit edildi. Gözaltı aracına bindirilirken, kadın polis bana ‘pis’ diyerek hakaret etti. Elleri kelepçeli halde saatlerce bekletildim, ellerim şişti ve morardı” dedi.

Nezarette ölüm tehdidi ve korkutularak ifade aldılar

Gözaltında taciz edildiğini yetkililere anlatmaya çalışan kadın, polislerden alaycı bir yanıt aldığını ifade etti:

"Sarışın kadın memura taciz edildiğimi söyledim. Ancak bana alaycı bir şekilde, ‘Hımm, sen taciz mi edildin?’ diyerek güldü. Üst aramam sırasında bileğime ve boynuma ip bağlanarak plastik kelepçeler çıkarılmaya çalışıldı. İnsan haklarıma aykırı olduğunu söylediğimde kimse umursamadı.”

Nezarethanede dört kadın polisin sürekli baskı ve tehditlerine maruz kaldığını anlatan mağdur, en ağır tehditlerden birinin siyah saçlı bir kadın polisten geldiğini söyledi:

"Beni korkuttular, sürekli baskı altına aldılar. Siyah saçlı kadın polis bana, ‘Bizim elimizde kalırsan seni öldürürüz’ dedi. Diğer polisler ise şakalaşıyor ve kahkahalar atıyordu.”

Gözaltında şiddetin ve işkencenin dozunun giderek arttığını belirten kadın, zorla ifade verdiklerini ve bir noktada acıya dayanamayarak bayıldığını söyledi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve avukatlar süreci takip ediyor

Ystanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Ekim Yolcu, Cumhuriyet Halk Partili Avukatlardan Büşra Çakır ve Erdener Doğan Işık''ın verdiği bilgiye göre, kadının ev hapsine itiraz etti. Süreci, hem İstanbul Barosu hem de CHP'li avukatlar takip ediyor.

(EMK)