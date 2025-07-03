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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 15:19
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 16:20
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Saraçhane’de gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

İstanbul Adliyesi’ne getirilen 7 kişiye “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, 8’ine de sadece gösteri kanununa muhalefet suçlaması yöneltildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Saraçhane’de gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için tutuklanmasının 100. günü olan 1 Temmuz’da İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden 7’si hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, 8’i hakkında ise sadece gösteri kanununa muhalefet suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, 7 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Kalan 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Saraçhane’de toplam 42 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu. Bu kişilerden 8’i dün serbest bırakıldı.
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İstanbul
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