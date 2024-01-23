Saraçhane İşçi Mitingi Fotoğraf Sergisi açıldı

Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel işçi mitingi olan ‘1961 Saraçhane İşçi Mitingi’ni anlatan fotoğraf sergisi, İBB’nin Saraçhane’deki tarihi binasında açıldı. İstanbul Kent Konseyi Emek Çalışma Grubu'nun hayata geçirdiği sergiyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açtı.

Fotoğraflar ve dönemin gazete manşetlerinin yer aldığı serginin açılışında İmamoğlu'nun yanı sıra, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu birer konuşma yaptı.

Söz konusu serginin, aradan geçen 63 yıllık süreçte emek mücadelesinde ileriye mi, yoksa geriye mi gidildiğinin tespit açısından yararlı olacağının altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel işçi mitingine sahne olmuş Saraçhane. Ben de açıkçası, itiraf edeyim ki, bu serginin ilanıyla bunu öğrendim. Hani esprisiyle, ‘Bir yaşıma daha girdim’ misali, böyle kıymetli bir anı bilmemek hususunda da açıkçası kendime birazcık kızdım. Ama belli ki, bazı önemli anların üstü örtülebiliyor. Hatta içeride esprisini yaptım: ‘Muhtemelen geçen başkanlar, bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye bayağı üstünü kapatmışlar’ diye düşünüyorum. Ama çok özel bir eşleşmeyle ifade edeyim; hak arama mücadelesinin 2019’da da yine geçtiğimiz yıllardaki hukuki birtakım müdahaleler esnasında da Saraçhane'ye yığılan insanlarımız, şehrin ya da şehir yaşayanı insanlarının hak arama mücadelesinin merkezi olmaya devam ettiğini gösterdi bize Saraçhane’nin. Demek ki Saraçhane'nin çok özel bir ruhu var.”

İmamoğlu konuşmasında, DİSK’in kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kemal Türkler’i de andı.

Şair Nazım Hikmet’in, “Türkiye İşçi Sınıfına Selam” şiirini Saraçhane Mitingi sonrasında yazdığı bilgisini paylaşan Çerkezoğlu ise şöyle konuştu:

“Bugün için baktığımızda; bugün işçi sınıfının yaşam koşulları, grev hakkının engelleniyor olması… Bütün bunları bugünle kıyaslayarak, muhtemelen sergiyi izlerken hepimiz değerlendirmelerimizi yapacağız. Ama son sözümüz de şu olsun: Evet, biz biliyoruz ve inanıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Bütün bu kötülükler dünyasında, insanlığın geleceği kuracak olan tek bir güç var; o da Türkiye işçi sınıfı. Buna inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz."(AÖ)