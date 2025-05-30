Saraçhane eylemlerinde tutuklanan iki genç tahliye edildi

Saraçhane’de düzenlenen protestolar sırasında tutuklanan 14 gençten ikisi, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi.

Duruşma, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz yargılanan iki kişiyle birlikte toplam 16 kişinin yargılandığı davada, sanıklar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 ila 4 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Tahliye kararının ardından Anne Baba Dayanışma Ağı, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

“Berke ve Ege tahliye edildi. Tüm çocuklarımızın tahliye haberlerini bekliyoruz. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan çocuklarımız serbest bırakılsın.”

İddianame 45 gün sonra hazırlandı

Olaydan 45 gün sonra hazırlanan iddianamede, sanıkların “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işledikleri iddia ediliyor. Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi uyarınca her biri için 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede “Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı aleyhine hakaret içeren slogan atan grubun yanında durmaları, Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebilir” denilmişti.

102 GENÇ TAHLİYE EDİLDİ Anne Baba Dayanışma Ağı: Hepsi serbest bırakılana kadar buradayız

(EMK)