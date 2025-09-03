Saraçhane eylemlerinde 13 genç hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde, Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Sanıklardan 13’ü tutuklu olarak yargılanıyordu. Mahkeme, bu 13 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla tutuklu bulundukları dosyadan tahliyelerine karar verdi. Ancak 13 kişiden 7’si hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması bulunduğu için bu kişiler cezaevinde kalmaya devam edecek.

Buna göre, 6 kişi bugün (3 Eylül) Silivri Cezaevi’nden tahliye edilecek, 7 kişi ise bu suçlama nedeniyle en az 12 Eylül’e kadar tutuklu kalacak.

Duruşmayı sanıkların ailelerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da takip etti.

İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptali ve gözaltına alınmasıyla başlayan İstanbul Üniversitesi protestoları, onun tutuklanması sonrası daha da büyümüş, Saraçhane’deki eylemlerle devam etmişti.

Saraçhane eylemlerinde tutuklanan iki genç tahliye edildi

