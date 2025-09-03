ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 16:41
 Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 16:50
1 dk Okuma

Saraçhane eylemlerinde 13 genç hakkında tahliye kararı

13 kişiden 7’si hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması bulunduğu için bu kişiler cezaevinde kalmaya devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Saraçhane eylemlerinde 13 genç hakkında tahliye kararı
Fotoğraf: Saraçhane'de 100. gün 2 Temmuz 2025 / Evrim Kepenek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde, Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Sanıklardan 13’ü tutuklu olarak yargılanıyordu. Mahkeme, bu 13 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla tutuklu bulundukları dosyadan tahliyelerine karar verdi. Ancak 13 kişiden 7’si hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması bulunduğu için bu kişiler cezaevinde kalmaya devam edecek.

Buna göre, 6 kişi bugün (3 Eylül) Silivri Cezaevi’nden tahliye edilecek, 7 kişi ise bu suçlama nedeniyle en az 12 Eylül’e kadar tutuklu kalacak.

Duruşmayı sanıkların ailelerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da takip etti.

İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptali ve gözaltına alınmasıyla başlayan İstanbul Üniversitesi protestoları, onun tutuklanması sonrası daha da büyümüş, Saraçhane’deki eylemlerle devam etmişti.

(EMK)

Saraçhane eylemleri Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak Ekrem İmamoğlu'na yargı baskısı
