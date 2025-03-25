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Yayın Tarihi: 25 Mart 2025 13:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2025 19:10
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Saraçhane'de eylem takip eden 7 gazeteci tutuklandı

Savcı önce adli kontrol sonra tutuklama istedi. Sulh ceza hakimleri gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç’u tutukladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Saraçhane'de eylem takip eden 7 gazeteci tutuklandı
Fotoğraf: Fatih Polat / X

Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması protestolarını takip ettikleri için dün (24 Mart) İstanbul’da gözaltına alınan çoğunluğu foto muhabiri 8 gazeteciden 7’sinin emniyet işlemleri bitti.

sendika.org muhabiri Zişan Gür dışındaki gazeteciler sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Burada savcıya ifade verdi.

bianet’in adliye kaynaklarından öğrendiğine göre, dosyaya bakan savcı gözaltındaki gazetecileri önce adli kontrol talebiyle farklı sulh ceza hakimliklerine sevk etti. Ancak daha sonra sevk yazısını değiştirerek gazetecilerin tutuklanmasını istedi.

Hakim karşısına çıkartılan gazeteciler "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı. İSimleri şöyle:

  • AFP foto muhabiri Yasin Akgül,
  • Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun,
  • Foto muhabiri Bülent Kılıç,
  • Muhabir Zeynep Kuray,
  • İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı,
  • Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam
  • Muhabir Hayri Tunç

Akgül, Politico'ya manşet olmuştu

Yasin Akgül'ün Saraçhane'de eylemleri izlerken çektiği fotoğraf Politico'da manşetten yayımlanmıştı

TGS ve DİSK Basın-İş sordu: Çağlayan'da neler oluyor?

Savcının önce adli kontrol istemesi ardından da fikir değiştirerek gazetecileri tutuklamaya sevk etmesine meslek örgütlerinden tepki geldi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş “Çağlayan'da neler oluyor?” diye sordu. TGS “Meslektaşlarımızın adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı bilgisini avukatlarımızdan aldık. Ancak sonrasında ne olduysa oldu, sayın savcı kararını değiştirdi ve gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Meslektaşlarımız gazetecidir. İşleri, halka haber vermektir. Bırakın tutuklamaya sevki, gözaltına dahi alınmamaları gerekirdi” dedi.

DİSK Basın-İş de “Dün gözaltına alınanların avukatlarına adli kontrol şartıyla serbest bırakılacakları bildirildikten kısa bir süre sonra savcının karar değiştirdiği ve tutuklama talebiyle sevk edildikleri açıklandı. Bu durum, yargının bağımsızlığı hakkında fikir vermektedir. Gazetecilik suç değildir, meslektaşlarımızı serbest bırakın” diye açıklama yaptı.

Önderoğlu: Hukuka olan inanca kimsenin zarar verme hakkı yok

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da "İstanbul’da gözaltındaki gazetecilerin ‘adli kontrollü salıverme’ kararlarından son anda dönülerek tutuklamaya sevk edildiğine dair haberleri büyük şaşkınlık ve kızgınlıkla karşılıyoruz. Hukuka olan inanca kimsenin bu kadar zarar verme hakkı yoktur" diyerek tepkisini dile getirdi. Gazetecilere özgürlük istedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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