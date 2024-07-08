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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 18:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 18:08
2 dk Okuma

Saraçhane'de 'Azmanbüs' eylemi: "Adalar'dan bir an önce çıkarılsın"

İBB Başkanı İmamoğlu’na seslenen Adalılar, “Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz, yasalara uyunuz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Saraçhane'de 'Azmanbüs' eylemi: "Adalar'dan bir an önce çıkarılsın"
Fotoğraf: Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi/X

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da başlattığı minibüs seferlerine tepkiler sürüyor.

Adalılar, bugün “Adalar şehirleşmesin” ve “Azmanbüsleri geri çekiniz” diyerek İBB Saraçhane binası önünde bir araya geldi.

Polisin İBB önünü bariyerlerle kapatması üzerine açıklama Saraçhane Parkı’nda yapıldı.

“Koruma bölgesi olan Adalarımızda yollara sığmadığı için Azmanbüs adını taktığımız araçların olamayacağını bir kez daha haykırmak için buradayız” diyen Adalılar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 1999’dan itibaren başlayan kararlarına atıf yapılan açıklamada, “Adaların tüm yolları öncelikli olarak yaya yolu statüsündedir” denildi ve bu niteliğin korunması istendi.

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“Yaşam alanımızı savunuyoruz”

Adalılar, ‘Azmanbüs’lerin Adalar’ın ‘koruma alanı olduğunun inkârı’ anlamına geldiği ve ‘kaçınılmaz olarak’ bölgede şehirleşmeye yol açacağı uyarısında bulundu.

“Bizler yasalara dayanarak yaşam alanımızı savunuyoruz” diyen Adalılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İBB ve İETT Adalar’dan yükselen sesi dinlemeli, demokrasinin ve koruma ilkelerinin gereğini yerine getirmelidir.

Adalarımızı yaşanmaz hale getiren kaçak akülülerin toplanması konusunda -çok geç kalınmış olsa da- yasaların uygulanmaya başlandığını memnuniyetle görüyoruz.

Azmanbüslerin Adalar'dan bir an önce çıkarılması konusunda da aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz.”

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“Sesimizi duyun, yasalara uyun”

Açıklamada, ‘Azmanbüs’lere karşı barışçıl, anayasal protesto hakkını kullanan Adalıların karakola ifadeye çağırılmaya devam edilmesine de tepki gösterildi, yaşananlar ‘gözdağı’ olarak nitelendirildi.

Adalılar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘sorunları birlikte çözme’ çağrısı yaparak, “Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz, yasalara uyunuz ve Adalar’ın doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı Azmanbüsleri derhal geri çekiniz” dedi.

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(VC)

Adalar azmanbüs
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