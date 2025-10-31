Saraçhane davasında yargılanan 110 kişiden 109'u beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolara katıldıkları için yargılanan 110 kişiden 109'u hakkında beraat kararı verildi.

Saraçhane eylemlerinde 13 genç hakkında tahliye kararı

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan çoğu genç ve öğrenci olan 110 kişi hakkındaki yargılama, bugün İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Mahkeme, savunmaların tamamlanmasının ardından 109 kişi hakkında beraat kararı verdi.

(AB)