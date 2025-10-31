ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 12:19
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 12:27
1 dk Okuma

Saraçhane davasında yargılanan 110 kişiden 109'u beraat etti

İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için katıldıkları eylemlerde gözaltına alınan, çoğu öğrenci ve gençlerden oluşan Saraçhane davasında "berrat" kararı çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Saraçhane davasında yargılanan 110 kişiden 109'u beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolara katıldıkları için yargılanan 110 kişiden 109'u hakkında beraat kararı verildi.

Saraçhane eylemlerinde 13 genç hakkında tahliye kararı
3 Eylül 2025

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan çoğu genç ve öğrenci olan 110 kişi hakkındaki yargılama, bugün İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Mahkeme, savunmaların tamamlanmasının ardından 109 kişi hakkında beraat kararı verdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İBB imamoğlu Saraçhane
