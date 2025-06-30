Saraçhane davasında, polislerce işkence ve kötü muamele iddiaları soruşturulacak

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB'ye yönelik baskıları protesto gösterilerine katıldıkları iddiasıyla 139 kişinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında bazı polisler ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Haberci Rojda Altıntaş'ın X hesabından yayımladığı karar örneğine göre mahkeme kararında şu hükümlere yer verdi:
▶ "Sanıkların iş bu celsedeki ve 20/06/2025 tarihli celsedeki savunmalarında bahsettikleri diğer hususlarla ilgili olarak; 20.06.2025 ve 30.06.2025 tarihli celselere ilişkin SEGBİS çözümleri dosyaya sunulduktan sonra sanıkların savunma ve beyanlarında bahsettikleri hukuka aykırı süreçler ve işlemlerle ilgili iddialar hakkında ilgili kişi ve kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına
▶ İlgili Emniyet birimine yazı yazılarak dosya içerisinde bulunan CD görüntülerinin kesintiler halinde ve kısa kısa olduğu anlaşılmakla; sanıkların eylemlerinin izlenmesi, yapılan anons ve ihtarların duyulacağı şekilde ve suçun unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması açısından dosya içinde bulunan sanıkların eylemlerine ilişkin görüntülerin kesintisiz olarak istenmesine,
▶ İlgili Emniyet birimine yazı yazılarak söz konusu olaylar sırasında iddianamede belirtilen suçun işlendiği iddia edilen Bozdoğan Kemerleri etrafındaki bölge ve bir kısım sanıkların gözaltına işleminin yapıldığı İstanbul Büyükşehir Belediye binası çevresinde ve diğer gözaltı yapılan yerlerde bulunan şahısların dağılmalarına yönelik anonslar yapılıp yapılmadığı, yapılan anosların ne şekilde ve hangi cihazlarla yapıldığı, anosların hangi saatlerde ve hangi alanlarda yapıldığı ve hangi alanlardan duyulacak şekilde yapıldığının bildirilmesi ve bu konuda düzenlenen tutanakların mahkeme[ye gönderilmesine].
Bugün alınan savunmalarda, sanıklar protestoya katılmanın anayasal hak olduğunu vurguladı, suçlamaları reddetti. Avukatlar, dosyada somut delil bulunmadığını ve müvekkillerinin demokratik tepkilerini gösterdiğini belirtti.
Öte yandan, polis müdahalesi sırasında gerçekleştiği ileri sürülen ciddi hak ihlalleri iddiaları gündeme geldi. Sanıklar ve avukatları, gözaltı sürecinde maruz kaldıkları işkence ve kötü muamele iddialarını dile getirdi. Bu iddialar arasında saç yolma, ters kelepçe uygulaması, cinsel taciz, hakaret ve tehdit, havasız bırakma ve nezarethane koşullarının kötü olduğu şikayetleri yer aldı.
İşkence iddiaları
Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nin üyeleri Av. Ömer Faruk Avcu ile birlikte 139 sanığın yargılamasının sürdüğü duruşmada mahkemenin 'İşkenceler hakkında suç duyurusu', 'Somut Norm Denetimi' ve 'Derhal Beraat' taleplerini yeniden değerlendirmek üzere" duruşmaya ara verildiği açıklandı.
Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Aralık 2025 tarihine erteledi.
Arka plan
19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında Saraçhane Meydanı’ndaki "Siyasi operasyonlara hayır" çağrılarıyla gerçekleşen protestolara İstanbul Valiliğince, kent genelinde dört gün boyunca gösteri yasak getirilmesine karşın protestolar sürmüş ve polis müdahalesiyle karşılanmıştı.
Protestolar sırasında göz altına alınan ve bir bölümü uzunca bir süre tutuklu kalan aralarında CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin ve çok sayıda öğrencinin de bulunduğu 139 kişi “2911 sayılı [Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri] Kanununa muhalefet ve polisin dağılma ihtarına uymamak” suçlamasıyla yargılanıyor.
İlk duruşmalarda, çok sayıda öğrenci tutuklanmasına tepki gösterirken kimileri de kaburga kırığı, ters kelepçe, havasız bırakılma gibi işkence, darp ve kötü muamele ihbarında bulundu.
30 Haziran 2025’teki duruşmada İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, polisin ve kamu görevlilerinin bu iddia edilen hukuka aykırı müdahalelerine ilişkin olarak kolluk görevlileri hakkındaki bilgi ve belgelerin dosyaya alınmasına karar verdi.
(AEK)