Saraçhane davasında, polislerce işkence ve kötü muamele iddiaları soruşturulacak

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB'ye yönelik baskıları protesto gösterilerine katıldıkları iddiasıyla 139 kişinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında bazı polisler ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Haberci Rojda Altıntaş'ın X hesabından yayımladığı karar örneğine göre mahkeme kararında şu hükümlere yer verdi:

▶ "Sanıkların iş bu celsedeki ve 20/06/2025 tarihli celsedeki savunmalarında bahsettikleri diğer hususlarla ilgili olarak; 20.06.2025 ve 30.06.2025 tarihli celselere ilişkin SEGBİS çözümleri dosyaya sunulduktan sonra sanıkların savunma ve beyanlarında bahsettikleri hukuka aykırı süreçler ve işlemlerle ilgili iddialar hakkında ilgili kişi ve kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına

▶ İlgili Emniyet birimine yazı yazılarak dosya içerisinde bulunan CD görüntülerinin kesintiler halinde ve kısa kısa olduğu anlaşılmakla; sanıkların eylemlerinin izlenmesi, yapılan anons ve ihtarların duyulacağı şekilde ve suçun unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması açısından dosya içinde bulunan sanıkların eylemlerine ilişkin görüntülerin kesintisiz olarak istenmesine,

▶ İlgili Emniyet birimine yazı yazılarak söz konusu olaylar sırasında iddianamede belirtilen suçun işlendiği iddia edilen Bozdoğan Kemerleri etrafındaki bölge ve bir kısım sanıkların gözaltına işleminin yapıldığı İstanbul Büyükşehir Belediye binası çevresinde ve diğer gözaltı yapılan yerlerde bulunan şahısların dağılmalarına yönelik anonslar yapılıp yapılmadığı, yapılan anosların ne şekilde ve hangi cihazlarla yapıldığı, anosların hangi saatlerde ve hangi alanlarda yapıldığı ve hangi alanlardan duyulacak şekilde yapıldığının bildirilmesi ve bu konuda düzenlenen tutanakların mahkeme[ye gönderilmesine].