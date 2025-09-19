ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 13:25
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 13:32
2 dk Okuma

Saraçhane davasında “derhal beraat” reddedildi

Mahkeme, gençlere darp uyguladığı iddia edilen polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki talepleri de kabul etmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Saraçhane davasında “derhal beraat” reddedildi
Fotoğraf: Saraçhane'de 100. gün 2 Temmuz 2025 / Evrim Kepenek

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının ardından başlayan protestoların 100. günü olan 1 Temmuz’da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlıklı bir miting Saraçhane’de düzenlendi.

Mitingte 42 kişi gözaltına alınırken, en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek’in de bulunduğu 35 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla iddianame düzenledi. Dosya, İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu 13 genç, 3 Eylül tarihindeki ilk duruşmada tahliye edildi.

Bugünkü duruşma: Beraat ve suç duyurusu talepleri reddedildi

35 sanıklı davanın ikinci duruşması, İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Sanıklar ve müdafiler hazır bulundu.
Mahkeme, “derhal beraat” taleplerini reddetti. Gençlere darp uyguladığı iddia edilen polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki talepleri de kabul etmedi, buna karşılık, savunmaların alınmış olması nedeniyle uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Dosya, 25 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Saraçhane eylemlerinde 13 genç hakkında tahliye kararı
3 Eylül 2025
Saraçhane’de gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
3 Temmuz 2025
MAHKEME EMNİYETTEN TÜM KAYITLARI İSTEDİ
Saraçhane davasında, polislerce işkence ve kötü muamele iddiaları soruşturulacak
30 Haziran 2025
Özel’den Saraçhane çağrısı: Direnişin kalbindeyiz
30 Haziran 2025
Saraçhane eylemlerinde tutuklanan iki genç tahliye edildi
30 Mayıs 2025
Özgür Özel: Saldırıya cevabımızı Saraçhane’de vereceğiz
6 Mayıs 2025
Özel, Saraçhane'de konuştu: İstanbul’un yönetilmesine engel olamazsınız
29 Nisan 2025
Saraçhane eylemleri yeni bir gençlik hareketinin habercisi mi?
27 Nisan 2025
Saraçhane eylemlerinde 13 genç hakkında tahliye kararı
3 Eylül 2025
Saraçhane’de gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
3 Temmuz 2025
MAHKEME EMNİYETTEN TÜM KAYITLARI İSTEDİ
Saraçhane davasında, polislerce işkence ve kötü muamele iddiaları soruşturulacak
30 Haziran 2025
Özel’den Saraçhane çağrısı: Direnişin kalbindeyiz
30 Haziran 2025
Saraçhane eylemlerinde tutuklanan iki genç tahliye edildi
30 Mayıs 2025
Özgür Özel: Saldırıya cevabımızı Saraçhane’de vereceğiz
6 Mayıs 2025
Özel, Saraçhane'de konuştu: İstanbul’un yönetilmesine engel olamazsınız
29 Nisan 2025
Saraçhane eylemleri yeni bir gençlik hareketinin habercisi mi?
27 Nisan 2025
