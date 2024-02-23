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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 11:24
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2024 11:27
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Sara Kolektif’ten trans mahpus Buse için dayanışma çağrısı

Buse, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuluyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sara Kolektif’ten trans mahpus Buse için dayanışma çağrısı

Sara Kolektif, beden uyum süreci bahane edilerek ortak alana çıkması engellenen trans kadın mahpus Buse Aydın için dayanışma çağrısı yaptı. 

Buse, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuluyor.

“Tecrit koşullarında cinsiyet mücadelesi veriyor”

Sara Kolektif’in konuyla ilgili çağrısı şöyle:

“Hastane işlemleri bahanelerle erteleniyor ve ne yazık ki maddi olanaklardan da yoksun. Buse müebbetle cezalandırıldığı için iletişim olanakları neredeyse yok. Cezaevi müdürlüğü tarafından arkadaşlarıyla ortak alana çıkmasına beden uyum sürecini bahane edilerek izin verilmiyor.” 

“Buse tecrit koşullarında kimlik ve cinsiyet mücadelesi veriyor ve bu süreçte çok fazla maddi olanaksızlık yaşıyor.” 

“Buse’nin bu ağır koşullarda maddi olanaksızlık yaşamaması ve daha insani cezaevi koşulları yaratılması için desteğe ihtiyacı var. Sara kolektif olarak bütün sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyuna çağrımızdır.”

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