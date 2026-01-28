ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.01.2026 17:06 28 Ocak 2026 17:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.01.2026 17:11 28 Ocak 2026 17:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Sapanca Gölü kıyısındaki 89 kaçak iskele yıkıldı

Sapanca Gölü kıyısındaki 6 kilometrelik sahilde bulunan 89 kaçak iskele kaldırılarak göl çevresi tamamen temizlendi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sapanca Gölü kıyısındaki 89 kaçak iskele yıkıldı
Fotoğraf: Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Sakarya'da, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

6 kilometrelik sahil hattında 89 kaçak iskelenin 61'i yapı malikleri, 28'i ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce (SASKİ) yıkıldı.

Bugün bir açıklama yapan belediye, Sapanca sahilindeki tüm kaçak yapıların bulunduğu yerden kaldırıldığı, göl kıyılarının tamamen temizlendiği duyurdu.

Belediye açıklama, "Sapanca Gölü'nün korunması, geleceğe miras bırakılması için başlattığımız kıyı şeridi temizleme çalışmalarında bugün itibarıyla neticeye ulaşılmıştır. Özveriyle çalışan ekiplerimiz, bölgedeki vatandaşlarımızın da katkı ve desteğiyle kıyı şeridinde, göl havzasının içerisine yerleştirilen toplamda 89 kaçak iskeleyi bulunduğu yerden sorunsuz şekilde kaldırmıştır. Süreç boyunca ekiplerimize büyük bir hassasiyetle yaklaşan, işlemlerin gerçekleştirilmesi için destek sunan tüm vatandaşlarımıza ve mülk sahiplerimize teşekkür ederiz." dedi.

SASKİ, göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tebligat sürecinin ardından 20 Ocak'ta yıkım çalışmalarını başlatmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sapanca gölü
