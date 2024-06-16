São Paulo'da kapitalizmin ötesine yürüyüş sempozyumu

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, diplomatlar, örgütleyiciler, parlamenterler ve siyasetçiler 20-23 Haziran günlerinde İlerici Enternasyonal'in ev sahipliğinde "Çok kutuplu dünyada halk iktidarı" temalı uluslararası sempozyum için Brezilya'nın São Paulo kentinde bir araya gelecek.

Sempozyum, BM Yeni Uluslararası Ekonomik Düzenin Kurulması Bildirgesi'nin 50. yıldönümünde toplanıyor. 50 yıl önce 1 Mayıs 1974'te -1973 petrol krizinin hemen ardından- BM Genel Kurulu egemen kalkınma ve uluslararası ekonomik işbirliği düzenine seçenek oluşturacak bir vizyon hazırlamak üzere sömürgecilikten kurtularak bağımsızlıklarını kazanan Üçüncü Dünya uluslarının öncülüğünde bir araya gelmişti.

Yeni Uluslararası Ekonomik

Düzenin Kurulması Bildirgesi-1974 Teknolojik ilerlemenin kazanımlarının uluslararası toplumun tüm üyeleri tarafından adil bir şekilde paylaşılmamakta olduğundan yola çıkan "Yeni Uluslararası Ekonomik Düzenin Kurulması Bildirgesi "[...] Dünya nüfusunun yüzde 70'ini oluşturan gelişmekte olan ülkeler[in payına], dünya gelirinin yalnızca yüzde 30'unun düştüğünü" saptıyor ve "Mevcut uluslararası ekonomik düzende uluslararası toplumun eşit ve dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamanın imkansız olduğu" sonucuna varıyordu. Bildiri, "Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun bağımsız devlet olarak var olmadığı bir dönemde kurulan ve [o dönemdeki] eşitsizliği sürdüren sistemde, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum[un] giderek açıl[dığına]" işaret ediyordu. "Mevcut uluslararası ekonomik düzen[in], uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki güncel gelişmelerle doğrudan çelişmekte [olduğunu] vurgulayan BM Genel Kurulu "1970'ten itibaren dünya ekonomisi[nin], dış ekonomik dürtülere karşı genellikle daha kırılgan oluşları dolayısıyla özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde ciddi yansımaları olan bir dizi ciddi kriz yaşa[dığı]" tespitiyle "[...] Dünyadaki güç ilişkilerindeki bu geri dönüşü olmayan değişiklikler[in], gelişmekte olan ülkelerin uluslararası toplumu ilgilendiren tüm kararların oluşturulması ve uygulanmasına aktif, tam ve eşit katılımını gerektir[diği]" yargısına ulaşıyor ve bildirge "Yeni Bir Ekonomik Düzen Kurulması" gerekliliğini ilan ediyordu.

İlerici Enternasyonal: "Yeni dünya ekonomik

düzeni" arayışında bir adım daha

Bugün, bir kez daha hızlı bir jeopolitik dönüşüm anında olunduğu tespitinden hareket eden İlerici Enternasyonal, oluşmakta olan çok kutuplu dünyanın ortak vizyondan yoksunluğuna karşılık "Gezegende milyarlarca yaşamı tehdit eden iklim değişikliği, pandemi ve aşırı yoksulluk krizleriyle nasıl yüzleşeceğiz?" sorusuna yanıt ararayacak.

"Çok kutuplu dünyada halk iktidarı" sempozyumu uluslararası düzendeki değişime yönelik olarak dünyanın dört bir yanındaki toplumsal ve politik mücadelelerin içinden gelen bakış açılarını 20-23 Haziran günlerinde São Paulo'da bir araya getirerek, mevcut ekonomik düzen karşısında ortak bir vizyon oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“Çok kutuplu dünyada iktidar ve refah”

Sempozyumun merkezinde Unicamp Üniversitesi'nde “Çok Kutuplu Dünyada İktidar ve Refah” başlığı altında gerçekleştirilecek "düşünce şenliği" yer alıyor.

20 Haziran'da İlerici Enternasyonal, Phenomenal World ve Transforma UNICAMP'ın düzenleyicilğinde yapılacak şenlikte konuşmacılar ve öğrenciler G-20'deki merkezi konumu dolayısıyla Brezilya'nın dünyada süre giden değişimdeki rolünü de tartışacak ve Lula'nın "diyaloğa, çok taraflılığa ve çok kutupluluğa dayalı" bir küresel düzen inşası hedefinin imkânları üzerinde de görüş alış verişinde bulunacak.

Düşünce şenliği programı ve "paralel oturumlar"ın konu başlıkları şöyle:

Açılış

1. Brezilya'nın G-20 liderliği ve küresel mirası

2. Filistin, İmparatorluk ve uluslararası hukukun geleceği

3. Neoliberalizm: Ölü mü, diri mi, zombi mi?

4. 21. yüzyılda sınıf mücadelesi

5. Yeni uluslararası ekonomik düzende işçi iktidarı

Özel Oturum: Enternasyonalizm ya da yok oluş

6. Doların egemenliği ve uluslararası parasal hiyerarşinin yönü

7. Ekolojik kriz ve dijital dönüşüm çağında devlet ve toplum

8. Evrensel temel gelir ve küresel güneyde sosyal politikanın geleceği

9. Cinsiyet, ırk ve küresel adalet mücadelesinin kesişimselliği

10. Kentten dünyaya yönetişim krizi

Kapanış: Çok kutuplu dünyada sol

Toplumsal hareketlerle tanışma

Sempozyum kapsamında 21 Haziran sabah Latin Amerika'nın en büyük sendikası Central Única dos Trabalhadores'in (İşçi Sendikaları Merkezi) genel merkezi ziyaret edilecek. Akşam Evsiz İşçiler Hareketi'nin (MTST) öncülüğünde oluşturulan dayanışma aşevlerini konu alan belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

Arada İlerici Enternasyonal Konseyi kapalı toplantısında tüzük, siyasal manifesto ve 2024-25 eylem planını tartışacak.

22 Haziran Cumartesi günü Topraksız Tarım İşçileri Hareketi'nin (MTS) Florestan Fernandes Ulusal Okulu'na (ENFF) ziyarette öğrencilerle “Kapitalizmin Krizi ve Küresel Güney'in Yükselişi” eksenli bir tartışmadan sonra akşam 2022 genel seçimlerinde kazandığı bir milyon oyla Brezilya'nın en popüler solcu milletvekili olan Guilherme Boulos São Paulo belediye başkanı adaylığı kampanyasına konuk olunacak ve kentsel dönüşüm planları tartışılacak.

Sempozyuma kimler katılacak?

Sempozyuma katılacakları bildirilenler arasında Şili Temsiclier Meclisi Başkanı Karol Cariola, Eski İspanya Tüketici Koruma Bakanı Alberto Garzon, ABD'li araştırmacı gazeteci Vincent Benvis, eski Filipinler Temsilciler Meclisi üyesi akademisyen Walden Bello, eski Kolombiya Çalışma Bakanı Clara Eugenia López Obregón, Ekvador Yurttaş Devrimi Hareketi Yürütme Sekreteri Andrés Arauz, HDP Onursal Başkanı, AKPM Onursal üyesi Ertuğrul Kürkçü, Britanyalı akademisyen, gazeteci, ve yazar "Raj" Patel, Küba Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi (CENESEX) Direktörü ve Ulusal Halk İktidarı Meclisi Üyesi Dr. Mariela Castro Espin, İlerici Enternasyonal Eş Genel Koordinatörü Varsha Gandikota-Nellutla, ABD'li siyaset bilimci akademisyen Jodi Dean, São Paulo Federal Üniversitesi iktisat doçenti Laura Carvalho, São Paulo Federal Üniversitesi iktisat profesörü André Roncaglia, sosyolog Leticia Bartholo, Getúlio Vargas Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi, hukukçu Thiago Amparo, Paraná Federal Milletvekili ve İşçi Partisi Ulusal Başkanı Gleisi Hoffmann, Rio de Janeiro Eyalet Üniversitsi iktisat profesörü Juliane Furno, İşçi Partisi Federal Milletvekili, Eğitimci Dandara Tonantzin, Senatör Eduardo Suplicy, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Paula Coradi, Hindistanlı sosyal eylemci Nikhil Dey, Hindistanlı hekim Sandeep Chakra, Güney Afrikalı Felsefe doktoru Walter Chambati, eski Avustralya senatörü, akademisyen Scott Ludlam, Guetamala Kongresi eski başkanı, iktisatçı Samuel Andrés Pérez Álvarez, Fijili uluslararası insan hakları avukatı Kavita Naidu, ve henüz adları listelenmemiş pek çok katılımcı oturumlarda söz alacak.

HDP Onursal Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü 20 Haziran'daki "21. yüzyılda sınıf mücadelesi" oturumunda konuşacak.

(AEK)