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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2025 11:08
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2025 11:13
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Santrallerde ısı artışı tespit edildi

ABD'nin İran'a ait üç nükleer tesisi sığınak delici bombalar ile vurmasının ardından termal uydular bölgede ısı artışı tespit etti. İran kaynakları "nükleer sızıntı yok" açıklaması yaptı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Santrallerde ısı artışı tespit edildi

ABD'nin saldırısı sonrası, İran Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezinden yapılan açıklamada, ABD'nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise uluslararası hukuka aykırı saldırısının ardından nükleer sızıntı ihtimaline karşı tesislerin çevresinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, incelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığına işaret edilerek, "Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Isı artışı tespit edildi

Termal uydular, ABD'nin bu sabah saatlerinde bombaladığı nükleer tesisler üzerinde ısı artışları tespit etti. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) termal uyduların verilerini derlediği LANCE/FIRMS enformasyon sistemi, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların ardından bu tesislerin üzerinde ısı artışları meydana geldiğini tespit etti.

Termal uydular, saldırıların olduğu saatlerde, Kum şehrinin 30 kilometre kuzeyindeki Fordo nükleer tesisi ile Tahran'ın 220 kilometre güneydoğusundaki Natanz ve 350 kilometre güneydoğusundaki İsfahan nükleer tesislerindeki ısı artışlarını kayda geçirdi.

Yer ve atmosfer gözlem uydularının termal ölçüm enstrümanları, yangınların, sanayi aktivitesinin ve diğer faktörlerin yol açtığı ısı artışlarını tespit edebiliyor. İran'da söz konusu bölgelerde tespit edilen ısı artışlarına bombaların yol açtığı tahmin edilirken, nükleer serpintiden kaynaklanan bir ısınma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(Mİ)

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