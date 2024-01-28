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Yayın Tarihi: 28 Ocak 2024 14:28
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2024 16:54
3 dk Okuma

Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırıya tepkiler

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık: “Ülkede her gün yabancı düşmanlığı, öteki düşmanlığı pompalanırsa sonuç bu felaketler olur.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırıya tepkiler
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne bugün, pazar ayini sırasında düzenlenen ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyı yetkililer, siyasiler ve gazeteciler kınadı.

Santa Maria Kilisesi Rahibi Anton Bulai’yi arayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemaate başsağlığı diledi: "Şu an emniyet teşkilatımız bütün imkânlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda bu fail yakalanacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir," dedi.

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Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yayın yasağı
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"Amacına ulaşamayacak"

Saldırıların "amacına ulaşamayacağını" söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç

"İlçemizde bulunan Büyükdere - Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle lanetliyorum. Bu terör eyleminde maalesef 1 kişinin yaşamını yitirdiğini öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu hain saldırılar amacına ulaşamayacak."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un mesajı: "Bu sabah İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşın ailesine en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum:

"Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak."

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan:

"Gerek İçişleri Bakanı Yerlikaya, gerek AKP Sözcüsü Çelik gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kiliseye yapılan saldırıyı bir kişiye yapılmış gibi gösteren bir dil kullanıyor. Olay gerçekten böyle midir, ölen kimdir, eğer öyleyse niçin kilisedekilere de ateş açılmıştır?"

“Öteki düşmanlığı”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık:

"Bu korkunç saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm Kilise cemaatine başsağlığı diliyorum. Ülkede her gün gümbür gümbür yabancı düşmanlığı, öteki düşmanlığı pompalanırsa sonuç bu felaketler olur."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen:

"Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde pazar ayini sırasında gerçekleşen saldırıyı kınıyor, kaybettiğimiz yurttaşımızın yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu ülkede her yurttaşımızın ve her inanç mensubunun eşitliğine zarar vermek isteyenler sonuç alamayacaktır."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saldırganların bir an evvel tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde böylesi provokatif şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, saldırıyı maskeli iki kişi düzenledi. Yerlikaya, saldırının yerel saat ile 11.40 civarında düzenlendiğini ve Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki ayine katılmak üzere orada bulunanlardan C.T.'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. (TY)

sarıyer santa maria kilisesi kiliseye saldırı Türkiye'deki azınlıklar
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