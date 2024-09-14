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Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 12:52
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2024 13:04
2 dk Okuma

Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcısı İstanbul’da yakalandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne ocak ayında düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov yakalandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcısı İstanbul’da yakalandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne 28 Ocak’ta yapılan saldırının planlayıcılarından olduğu ve kullanılan silahı temin ettiği belirtilen IŞİD’li Viskhan Soltamatiov, İstanbul’da yakalandı.

Saldırıya dair yeni bir operasyon yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Viskhan Soltamatiov’un, IŞİD’in Afganistan’daki yapılanmasına bağlı olarak Türkiye’ye yönelik faaliyet gösterdiğini tespit etti ve İstanbul’da yakaladı.

Soltamatiov’un Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından biri olduğu ve kullanılan silahı temin ettiği belirtildi.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda ölen Tuncer Cihan toprağa verildi
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda ölen Tuncer Cihan toprağa verildi
29 Ocak 2024

Bir kişi hayatını kaybetmişti

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açılmış, ayine katılanlar arasında bulunan Tuncer Murat Cihan adlı kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki katil zanlısının yakalandığını duyururken, IŞİD saldırısı ihtimaline dikkat çekerek “Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz” demişti.

IŞİD de Telegram kanalından saldırıyı üstlenmişti.

Saldırı sonrası 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin bazıları tutuklanmış, bazılarıysa sınır edilmişti.

Soruşturma temmuzda tamamlanmış, 42 şüpheli hakkında yedi yıl altı ay ila 349 yıl altı ay arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Santa Maria Kilisesi saldırısında gözaltı sayısı 51 oldu
Santa Maria Kilisesi saldırısında gözaltı sayısı 51 oldu
29 Ocak 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Santa Maria Kilisesi saldırısı
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