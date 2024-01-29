Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi’ne yönelik silahlı saldırıyı Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

Saldırıda Tuncer Cihan isimli yurttaş hayatını kaybetmişti.

Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yayın yasağı

Örgütün haber ajansı Amak’ta Arapça olarak yayımlanan açıklamada, saldırının, “İslam Devleti liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak” gerçekleştirildiği belirtildi.

Üstlenme açıklaması, IŞİD’in Türkçe yayın organı “Meydan Medya” tarafından da yayımlandı.

Yerlikaya: Saldırganlar yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından saat 22.49'da yaptığı paylaşımda, Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının iki failinin yakalandığını duyurdu:

“Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.”

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

"DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz"

Ardından saat 00.30 sularında konuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Yerlikaya, saldırganların yabancı uyruklu olduğunu belirtti ve "DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya konuşmasında şunları söyledi:

"Menfur saldırı sonrası İstanbul Emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu Emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki kişinin DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz."

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Basın Açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. 📍İstanbul #CanlıYayın📡🎥 https://t.co/BXjidJ4QSt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

(VC)