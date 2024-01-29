Santa Maria Kilisesi saldırısında gözaltı sayısı 51 oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne dün (28 Ocak) düzenlenen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren iki zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

Saldırıyı gerçekleştiren ve saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 51 kişi gözaltına alındı.

Silaha ulaşılamadı

Gözaltına alınanların 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. Gözaltındaki 28 şüphelinin ise ifade işlemlerine başlandı.

Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan vatandaşı A.K. ile Rusya vatandaşı D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri bulundu. Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadı.

Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, kilisenin 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Kilisenin ana kapısına ise büyük bir Türkiye Cumhuriyeti bayrağı asıldı.

"Türkiye’ye zarar veren bir olay"

Öte yandan Latin Katolik Cemaati Ruhani Lideri Massimiliano Palinuro, kiliseyi ziyaret ederek saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Tek gücümüz duadır," diyen Palinuro, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yetkililere teşekkür etmemiz gerek. Büyük bir gayretle olayın sorumlularını yakaladılar. Sadece cemaatimize değil, bütün Türkiye'ye zarar veren bir olay ama birçok kişi, sivil otoriteler, yetkililer, komşular, bütün insanlar yanımızda durdu. Bundan dolayı memnunuz."

Massimiliano Palinuro, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın cenaze törenine katılmak üzere kiliseden ayrıldı. (TY)