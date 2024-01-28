Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yayın yasağı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Kar maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar, kendilerini yere attı.

Bu sırada başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Bünyamin Çelik-AA

İçişleri Bakanı: C.T., maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T., maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

Adalet Bakanı: Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

İstanbul Valisi: Saldırı tek kişiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

"Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Hepimizin başı sağ olsun. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş. Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş," dedi.

Yayın yasağı getirildi

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı konulmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle dedi:

"İstanbul Sarıyer’de kilisede bir vatandaşımıza yapılan saldırıya ilişkin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı verilmiştir. Karar resmî internet sitemize ‘yayın yasakları’ portalına yüklenmiştir. Yayıncılarımızın bu yargı kararı çerçevesinde hareket etmesi son derece önemlidir. Kamuoyuna önemle duyurulur."



Santa Maria Kilisesi Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi, İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunuyor. İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.

(AÖ/TY)