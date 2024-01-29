ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 16:08
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 17:22
2 dk Okuma

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda ölen Tuncer Cihan toprağa verildi

Latin Katolik Cemaati Ruhani Lideri Massimiliano Palinuro: “Merhum kardeşimiz saf bir melek gibiydi. Cemaatimizi kurtarmaya çalıştığı için hayatını kaybetti.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda ölen Tuncer Cihan toprağa verildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde dün (28 Ocak) gerçekleşen silahlı saldırıda ölen Tuncer Cihan'ın cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Nurtepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Cihan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Latin Katolik Cemaati Ruhani Lideri Massimiliano Palinuro ve Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten katıldı.

Palinuro ve İmamoğlu, Cihan'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

"Vakit geçirmek için kiliseye gidiyordu"

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Palinuro "Dua etmemiz lazım. Kusura bakmayın çok duygulandım. Merhum kardeşimiz saf bir melek gibiydi. Cemaatimizi kurtarmaya çalıştığı için hayatını kaybetti. Minnetimizi, ailesine göndermeye geldik. Allah, üzüntü içinde bulunan aileye teselli versin," dedi.

Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi
Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi
29 Ocak 2024

Kuzeni Murat Cihan, amcasının oğlu Tuncer Cihan'ın gezmek ve vakit geçirmek için kiliseye gittiğini belirterek, "Kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Bunu yapan insanların eline ne geçti? Karıncayı bile incitmeyen bir insanı öldürerek ellerine ne geçti? Melek gibi bir insandı. Tamamen şans eseri kendisine kurşun isabet etti. Onun şanssızlığı orada bulunması," dedi.

Cihan'ın cenazesi, törenin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Saldırıyı üstlenen Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), saldırıyı “İslam Devleti liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hıristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak” gerçekleştirdiğini belirtti. (TY)

santa maria kilisesi Santa Maria Kilisesi saldırısı Tuncer Cihan Massimiliano Palinuro IŞİD
ilgili haberler
Santa Maria Kilisesi saldırısında gözaltı sayısı 51 oldu
29 Ocak 2024
/haber/santa-maria-kilisesi-saldirisinda-gozalti-sayisi-51-oldu-291148
Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi
29 Ocak 2024
/haber/santa-maria-kilisesi-saldirisini-isid-ustlendi-291125
Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırıya tepkiler
28 Ocak 2024
/haber/santa-maria-kilisesine-silahli-saldiriya-tepkiler-291120
Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yayın yasağı
28 Ocak 2024
/haber/santa-maria-kilisesi-saldirisina-iliskin-yayin-yasagi-291119
ilgili haberler
Santa Maria Kilisesi saldırısında gözaltı sayısı 51 oldu
29 Ocak 2024
/haber/santa-maria-kilisesi-saldirisinda-gozalti-sayisi-51-oldu-291148
Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi
29 Ocak 2024
/haber/santa-maria-kilisesi-saldirisini-isid-ustlendi-291125
Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırıya tepkiler
28 Ocak 2024
/haber/santa-maria-kilisesine-silahli-saldiriya-tepkiler-291120
Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yayın yasağı
28 Ocak 2024
/haber/santa-maria-kilisesi-saldirisina-iliskin-yayin-yasagi-291119
Sayfa Başına Git