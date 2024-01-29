Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda ölen Tuncer Cihan toprağa verildi

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde dün (28 Ocak) gerçekleşen silahlı saldırıda ölen Tuncer Cihan'ın cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Nurtepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Cihan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Latin Katolik Cemaati Ruhani Lideri Massimiliano Palinuro ve Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten katıldı.

Palinuro ve İmamoğlu, Cihan'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

"Vakit geçirmek için kiliseye gidiyordu"

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Palinuro "Dua etmemiz lazım. Kusura bakmayın çok duygulandım. Merhum kardeşimiz saf bir melek gibiydi. Cemaatimizi kurtarmaya çalıştığı için hayatını kaybetti. Minnetimizi, ailesine göndermeye geldik. Allah, üzüntü içinde bulunan aileye teselli versin," dedi.

Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi

Kuzeni Murat Cihan, amcasının oğlu Tuncer Cihan'ın gezmek ve vakit geçirmek için kiliseye gittiğini belirterek, "Kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Bunu yapan insanların eline ne geçti? Karıncayı bile incitmeyen bir insanı öldürerek ellerine ne geçti? Melek gibi bir insandı. Tamamen şans eseri kendisine kurşun isabet etti. Onun şanssızlığı orada bulunması," dedi.

Cihan'ın cenazesi, törenin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saldırıyı üstlenen Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), saldırıyı “İslam Devleti liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hıristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak” gerçekleştirdiğini belirtti. (TY)