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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2025 15:05
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2025 15:11
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‘Sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ RTÜK, TELE1’e ekran karartma cezası verdi

RTÜK, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde TELE1’e ve Halk TV’ye ekran karartma ve ağır para cezaları uyguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ RTÜK, TELE1’e ekran karartma cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde TELE1 ve Halk TV’ye yine ceza kesti.

TELE1’e ‘4 Soru 4 Yanıt’ programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE1’in lisansının iptali gündeme gelecek.

RTÜK ayrıca TELE1’deki ‘Çürüme’ ve Halk TV’de ‘Gündem Özel’ adlı programda, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın” sözlerinin ‘kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü’ olduğunu iddia ederek iki kanala yıllık cirolarının yüzde 3 kadar idari para cezası verdi.

Geçtiğimiz haftalarda RTÜK, Sözcü TV'yi Özgür Özel mitinglerini ve protestoları canlı yayınla ekrana getirdiği, mitingler sırasında Özel'in kamu görevi yapan kurum ve temsilcilerine, hâkim ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve CHP’nin boykot listesinin haberlerini yaptığı gerekçesiyle 10 gün karartmıştı.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
RTÜK tele1 halk tv
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/haber/gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-309674
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