Sansürü belgeleyenler susturuluyor

Yaman Akdeniz ve EngelliWeb’in ardından bugün İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) X hesabı da erişime engellendi. Sosyal medya platformu X, hesabı Türkiye’den görünmez kıldı.

X, İFÖD’e gönderdiği bildirimde, “Türkiye’nin yerel yasalarından doğan yükümlülükleri” nedeniyle hesabı Türkiye’den erişime kapattığını, diğer ülkelerden ise erişilebilir olmaya devam ettiğini kaydetti.

Gerekçe ise 651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesi kapsamında, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”.

İki haftada üç hesap

İFÖD’ün X hesabına yönelik sansür, iki haftadan kısa süre içinde dernek ve çalışmalarıyla bağlantılı hesaplara yönelik üçüncü engelleme.

İFÖD kurucularından Prof. Yaman Akdeniz’in 18 yıldır kullandığı @cyberrights hesabı, Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Eylül 2026 tarihli kararıyla erişime engellendi ve 24 Eylül’de X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Türkiye’deki internet sansürünü 2008’den bu yana belgeleyen İFÖD projesi EngelliWeb’in @engelliweb hesabı da 1 Ekim’de erişime engellendi.

İFÖD, 2 Ekim’de yaptığı açıklamada yalnızca eylül ayında en az 1.270 X hesabının erişime engellendiğini, bunların yüzde 90’ının X tarafından Türkiye’den görünmez kılındığını duyurmuştu.

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“Karar yok, künye yok, itiraz mercii yok”

Dernek, son gelişmeyi “sansürü kayıt altına alan, kararları kamuoyuyla paylaşan ve bu kararlara karşı hukuki mücadele yürüten bir sivil toplum kuruluşuyla bağlantılı üç ayrı hesabın art arda susturulması” olarak değerlendirdi. Devamında da şu açıklamayı yaptı:

“X, EngelliWeb ve İFÖD hesaplarına ilişkin kararı, kararın künyesini ya da kararı veren makamı bizimle paylaşmamıştır. Kararın bir sulh ceza hâkimliği tarafından mı yoksa Başkan tarafından mı verildiği, kimin talebiyle ve hangi gerekçeyle hareket edildiği bilinmemektedir. 8/A maddesi kararın ‘ilgili içerik ve yer sağlayıcılara’ derhâl bildirilmesini açıkça öngörmesine rağmen, Derneğimize SGB ya da kararı veren merci tarafından herhangi bir bildirim yapılmamıştır.

Künyesi bilinmeyen bir karara karşı hangi hâkimliğe ve hangi dosya numarasıyla itiraz edileceği de bilinemez. Anayasa’nın 40. maddesi Devlete, işlemlerinde ilgililerin hangi kanun yollarına ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtme yükümlülüğü yüklemektedir. Bugün işleyen düzende ise kanun yolu, kararın kendisi gizlenerek fiilen ortadan kaldırılmaktadır.”

Kararı görmeden itiraz

Dernek, Yaman Akdeniz’in hesabına ilişkin kararın bilgilerine ancak X’in 27 Eylül tarihli e-postası üzerinden ulaşabildiklerini açıkladı. Karar 29 Eylül’de Bakırköy 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edildi ancak henüz gönderilmedi.

İFÖD bunun üzerine bugün, karar metnini görmeden Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz başvurusunda bulunduğunu bildirdi:

“Bugün, kararın kendisini görmeden Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz yoluna başvurduk.

İtirazımızda öncelikle, Anayasa Mahkemesinin Artı Media GmbH ([GK], kararında ihlalin doğrudan kanundan kaynaklandığını tespit ettiği 8/A maddesinin Anayasa’nın 152. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine götürülmesini talep ettik. Anayasa Mahkemesinin açık çağrısına rağmen aradan geçen üç yılda ne kanun koyucu 8/A maddesinde herhangi bir değişiklik yapmış ne de bir sulh ceza hâkimi 8/A maddesini Anayasa Mahkemesine götürmüştür.

İtiraz edebildiğimiz tek dosyada dahi kararın kendisini göremiyor olmamız, Eylül ayına ilişkin açıklamamızda ortaya koyduğumuz tabloyu doğrulamaktadır. Eylül’de engellenen 1.270 hesaptan yalnızca 115’inin hangi karara dayandığını tespit edebilmiştik. Kararlar gizli, gerekçeler kalıp, itiraz yolları ise işlevsizdir.”

İFÖD’den dört talep

Dernek, kuruluşundan bu yana yaptığı gibi ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleri belgelemeye, kamuoyuyla paylaşmaya ve bu ihlallere karşı hukuki mücadele yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

“Hesaplarımızın susturulması bizi durdurmayacaktır.” diyen İFÖD, çalışmalarımızı web sitesi üzerinden takip edilebileceğini hatırlattı. Ayrıca VPN kullanarak engellenen hesaplarının takip edilmeye devam edilebileceğinin bilgisini verdi.

Siber Güvenlik Başkanlığı ve erişim engeli kararlarını veren mercilerden @ifadeorgtr ve @engelliweb hesaplarına ilişkin kararları ve gerekçelerini derneğe bildirmelerini ve kamuoyuna açıklamalarını istedi.

Dernek ayrıca Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliğine 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesini Anayasa’nın 152. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine taşıma çağrısında bulundu.

Türkiye’deki ifade özgürlüğü ihlallerini belgeleyen ve 2023’ten bu yana Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) nezdinde özel danışmanlık statüsüne sahip. Paylaşımları ise dünyanın her yerinden okunabilirken, yalnızca Türkiye’de yasaklı.

(HA)