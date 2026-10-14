Sansür tam gaz: Bu kez Mezopotamya Ajansı'nın X hesabına erişim engeli

Sosyal medya platformu X, Mezopotamya Ajansı'nın (MA) @mezopotamyatrk3 kullanıcı adlı hesabına Türkiye'den erişimi engelledi.

X, ajansa gönderdiği e-postada, erişim engelinin Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın ihbarı üzerine, 5651 sayılı İnternet Kanunu'nun 8/A maddesi kapsamında alınan bir karara dayandığını bildirdi.

Söz konusu yasa maddesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeli sansür kararlarında kullanılıyor.

X, MA’ya gönderdiği bildirimde şu ifadelere yer verdi:

“Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından X’e iletilen ve 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca verilen bir karar nedeniyle @mezopotamyatrk3 adlı X hesabınızla ilgili bir bildirim aldığımızı bildirmek için bu e-postayı gönderiyoruz.

İhbar edilen hesap; @mezopotamyatrk3; Türkiye’nin yerel yasalarından doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hesabınıza Türkiye’den erişim kısıtlanmıştır; içerik diğer ülkelerde erişilebilir durumda kalmaya devam etmektedir.”

Mezopotamya Ajansı, erişim engelinin ardından yeni X hesabını duyurdu. Ajans, haberlerini ve diğer paylaşımlarını @mezopotamyatrk4 adresinden sürdürecek.

Gazeteler, gazeteciler, akademisyenler, ekonomistler ve sivil toplum hedef

MA’nın X hesabına yönelik karar, eylül ayından bu yana gazeteciler, bağımsız haber kuruluşları, LGBTİ+ örgütleri, hak savunucuları ve ekonomistlere yönelik erişim engellerinin ardından geldi.

İFÖD'ün verilerine göre yalnızca Eylül 2026'da en az 1270 X hesabı erişime engellendi. Bu hesapların yaklaşık yüzde 90'ı X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı. Engellenen hesapların toplam takipçi sayısı 35 milyonu aştı.

Sansür dalgasının ilk hedeflerinden biri LGBTİ+ örgütleri ve hak savunucuları oldu. İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 12 Eylül tarihli kararıyla Kaos GL ve Velvele'nin internet siteleri ile SPoD, Pembe Hayat, Lambdaistanbul ve çok sayıda LGBTİ+ örgütü ve aktivistin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

14 Eylül'de ise Evrensel, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve TİP LGBTİ+ Bürosu'nun da aralarında bulunduğu hesaplar hakkında erişim engeli kararları alındı.

29 Eylül'de İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24'ün internet sitesi ve 1,9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alınan kararda, T24'ün bir yılda yayımladığı 118 haberin “LGBT propagandası” niteliğinde olduğu iddia edildi. T24'ün karara yaptığı itiraz da 9 Ekim'de reddedildi.

Kısa Dalga, bianet ve gazetecilere de sansür

26 Eylül'de Kısa Dalga'nın X hesabı, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi. Aynı dönemde gazeteciler Hilmi Hacaloğlu ve Razi Canikligil ile akademisyenlerin ve ekonomi alanında çalışan isimlerin hesapları hakkında da benzer kararlar verildi.

30 Eylül'de Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği, bianet'in 402 bin takipçili X hesabı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı aldı. bianet'in hesabı daha önce Mart 2025'te de erişime engellenmişti.

bianet’in X hesabına ikinci sansür

bianet editörü Hikmet Adal ile gazeteciler Tuğçe Yılmaz, Onur Dalar, Furkan Karabay, Dinçer Gökçe, Esra Tokat, İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın da son haftalarda hesapları hakkında erişim engeli kararı alınan isimler arasında yer aldı.

Fon krizi haberleri de engellendi

Erişim engellerinin bir diğer odağında yatırım fonlarında yaşanan krize ilişkin haber ve paylaşımlar bulunuyor.

22 Eylül'de aralarında ekonomistler, gazeteciler ve finans uzmanlarının bulunduğu 194 X hesabı, sermaye piyasalarına ilişkin “spekülasyon amaçlı paylaşımlar” yapıldığı iddiasıyla erişime engellendi. 30 Eylül'de ise fon krizine ilişkin paylaşım yapan en az 147 hesap hakkında daha erişim engeli kararı verildi.

Sansür kararları haber içeriklerine de uzandı. Son olarak TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın fon krizindeki siyasi ve bürokratik bağlantılara ilişkin soru önergelerini ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Şık hakkında yaptığı suç duyurusunu konu alan üç bianet haberine erişim engeli getirildi.

Fon krizindeki siyasi bağlantıları soran haberlere sansür

Erişim engellerini belgeleyen İFÖD'ün EngelliWeb hesabı da 1 Ekim'de erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

İFÖD'ün de aralarında bulunduğu 21 insan hakları kuruluşu, 12 Ekim'de yaptıkları ortak açıklamayla erişim engeli kararlarının kaldırılması ve bağımsız medya kuruluşlarıyla hak örgütlerinin hesaplarına yeniden erişim sağlanması çağrısında bulundu.