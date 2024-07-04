Sansür çocukları "korumaya" yetmedi: 43 kitap poşette ama çocuklar hayatta değil

2018’den 2024’e dek toplam kırk üç kitap hakkında “muzır neşriyat” kararı aldı. Kitaplar poşete girdi, çocuklara satışı yasaklandı. Peki, “muzır” kitaplardan korunan çocukları cinayetlerden, önlenebilir olaylardan ve ihmallerden kim koruyamadı?

Bazı yayınlar neden muzır ilan edilir? Kimler karar verir çocukların bir kitaptan korunması gerektiğine?

Bu soruların cevapları, 1927 yılında düzenlenen, 2 Temmuz 2018’de yapılan değişikliklerle son beş yılda kırk üç kitabı muzır ilan eden “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu”nda* yer alıyor. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu‘nun yıl dönümünde adımızı da aldığımız muzır neşriyatlara bir bakalım :

2018’de çıkarılan KHK kapsamında bu kanunu uygulama görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birleştirilmesiyle oluşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verildi.

Yeni kurulla 2018 Temmuz’dan 2024 Şubat’a kadar geçen sürede toplam kırk üç kitap hakkında “muzır neşriyat” kararı aldı.

Muzır kitaplara ne olur?

Bir kitap için muzır neşriyat kararı verilirse ilgili kitabın ön kapağında herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte “küçüklere zararlıdır” ibaresi yer almak zorunda. Kapakta bu ibare dışında hiçbir yazı ve resim bulunamaz.

Bu kitaplar dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez. Sadece 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir.

Tebrikler çocukları korudunuz!

Peki, çocukları hangi kitaplardan korudular?

Son iki seneye birlikte bakalım.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin her yıl yayınladığı Yayınlama Özgürlüğü Raporu göre 2023 yılında Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu dört kitap için muzır kararı aldı. Bu kitaplar sırasıyla, Epsilon Yayınevi’nden çıkan, Jeanette Winterson’ın yazdığı, Pınar Kür’ün çevirdiği “Vişnenin Cinsiyeti”, Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı Ahmet Ümit’in yazıp, çizer İsmail Gülgeç’in resimlediği “Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri”, Güldünya Yayınları’ndan çıkan Christine Baldacchino’nun yazdığı Deniz Özülke’nin çevirdiği, Isabelle Malenfant’ın resimlediği “Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise” ve son olarak da, Sel Yayıncılık’tan çıkan, Kathy Acker’in yazdığı Süha Sertabiboğlu’nun çevirdiği “Lisede Kan ve Cesaret”.

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(EMK)