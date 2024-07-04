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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 17:16
2 dk Okuma

Sansür çocukları "korumaya" yetmedi: 43 kitap poşette ama çocuklar hayatta değil

Ilgın Çavlan, muzır.org’daki yazısında, Türkiye’de Muzır Neşriyat Kurulu’nun aldığı kararları hatırlattı, çocuk ölümlerini gündeme getirdi. Yazının bir bölümünü yayınlıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sansür çocukları "korumaya" yetmedi: 43 kitap poşette ama çocuklar hayatta değil
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

2018’den 2024’e dek toplam kırk üç kitap hakkında “muzır neşriyat” kararı aldı. Kitaplar poşete girdi, çocuklara satışı yasaklandı. Peki, “muzır” kitaplardan korunan çocukları cinayetlerden, önlenebilir olaylardan ve ihmallerden kim koruyamadı? 

Bazı yayınlar neden muzır ilan edilir? Kimler karar verir çocukların bir kitaptan korunması gerektiğine?

Bu soruların cevapları, 1927 yılında düzenlenen, 2 Temmuz 2018’de yapılan değişikliklerle son beş yılda kırk üç kitabı muzır ilan eden “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu”nda* yer alıyor. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu‘nun yıl dönümünde adımızı da aldığımız muzır neşriyatlara bir bakalım :

2018’de çıkarılan KHK kapsamında bu kanunu uygulama görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birleştirilmesiyle oluşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verildi. 

Yeni kurulla 2018 Temmuz’dan 2024 Şubat’a kadar geçen sürede toplam kırk üç kitap hakkında “muzır neşriyat” kararı aldı. 

Muzır kitaplara ne olur?

Bir kitap için muzır neşriyat kararı verilirse ilgili kitabın ön kapağında herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte “küçüklere zararlıdır” ibaresi yer almak zorunda. Kapakta bu ibare dışında hiçbir yazı ve resim bulunamaz.  

Bu kitaplar dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez. Sadece 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir.

Tebrikler çocukları korudunuz!

Peki, çocukları hangi kitaplardan korudular?

Son iki seneye birlikte bakalım. 

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin her yıl yayınladığı Yayınlama Özgürlüğü Raporu göre 2023 yılında Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu dört kitap için muzır kararı aldı. Bu kitaplar sırasıyla, Epsilon Yayınevi’nden çıkan, Jeanette Winterson’ın yazdığı, Pınar Kür’ün çevirdiği “Vişnenin Cinsiyeti”, Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı  Ahmet Ümit’in yazıp, çizer İsmail Gülgeç’in resimlediği  “Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri”, Güldünya Yayınları’ndan çıkan Christine Baldacchino’nun yazdığı Deniz Özülke’nin çevirdiği, Isabelle Malenfant’ın resimlediği “Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise” ve son olarak da, Sel Yayıncılık’tan çıkan, Kathy Acker’in yazdığı Süha Sertabiboğlu’nun çevirdiği “Lisede Kan ve Cesaret”.

Yazını tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

ÇOCUK HAKLARI muzır kurulu muzır neşriyat kurulu Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu muzır yayın
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/haber/bir-kitap-daha-muzir-yayin-ilan-edildi-230538
ilgili haberler
Bakanlık 3 çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
22 Mayıs 2024
/haber/bakanlik-3-cocuk-kitabini-muzir-yayin-ilan-etti-295632
Ödüllü çocuk kitabına ‘muzır neşriyat’ sansürü
18 Eylül 2023
/haber/odullu-cocuk-kitabina-muzir-nesriyat-sansuru-284135
O artık muzır neşriyat: Vişnenin Cinsiyeti
25 Mart 2023
/yazi/o-artik-muzir-nesriyat-visnenin-cinsiyeti-276282
"Muzır Kurulu, yayıncıyı da yazarı da muhatap görmüyor"
30 Haziran 2022
/haber/muzir-kurulu-yayinciyi-da-yazari-da-muhatap-gormuyor-263924
Netflix Türkiye, "Kalp Çarpıntısı" dizisini "muzır" olarak tanımladı
14 Haziran 2022
/haber/netflix-turkiye-kalp-carpintisi-dizisini-muzir-olarak-tanimladi-263280
Bakanlığa göre, ana karakterleri eşcinsel olan "Kalp Çarpıntısı" isimli kitap muzır yayın
8 Eylül 2021
/haber/bakanliga-gore-ana-karakterleri-escinsel-olan-kalp-carpintisi-isimli-kitap-muzir-yayin-249948
"Muzır Neşriyat linçi yayınevlerine zarar veriyor"
3 Ağustos 2021
/haber/muzir-nesriyat-linci-yayinevlerine-zarar-veriyor-248153
Bakanlık, bir çocuk kitabını "muzır yayın" ilan etti
4 Ocak 2021
/haber/bakanlik-bir-cocuk-kitabini-muzir-yayin-ilan-etti-237005
Bakanlık 'muzır neşriyatlar' için ihbar hattı açtı
29 Aralık 2020
/haber/bakanlik-muzir-nesriyatlar-icin-ihbar-hatti-acti-236768
Bir kitap daha 'muzır yayın' ilan edildi
9 Eylül 2020
/haber/bir-kitap-daha-muzir-yayin-ilan-edildi-230538
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